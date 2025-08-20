Источник: «Спартак» согласовал трансфер Куэсты из «Галатасарая»

Московскийдоговорился о покупке защитника

По информации портала Fanatik, стороны достигли соглашения, и 26-летний колумбиец уже завтра, 21 августа, прибудет в Москву для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

Сумма трансфера составит 6,5 миллиона евро плюс до 2 миллионов дополнительных бонусов. В московском клубе Куэста будет зарабатывать около 1,9 миллиона евро в год.

Защитник перешел в «Галатасарай» в феврале 2025 года из «Генка» и провел за турецкий клуб 9 матчей без результативных действий.