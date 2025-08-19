Тукманов: Об отставке Станковича «Спартаку» думать не надо

Бывший вице‑президент РФСвысказался по поводу возможной отставкис поста главного тренера

«Об отставке Станковича "Спартаку" думать не надо. У него всё‑таки за плечами хороший опыт игрока и тренера. Надо ещё пару месяцев посмотреть, провести пять‑семь матчей и тогда уже делать какие‑то выводы, а сейчас рано. Я бы дал Станковичу возможность поработать.

В команде неплохие футболисты, и они стараются. Может быть, пока не все получается. Нет пока стабильной игры, но это придет. Мне кажется, что Станкович сможет выправить ситуацию, и команда будет бороться за призовые места», — приводит слова Тукманова «Матч ТВ».

«Спартак» с пятью очками занимают 13‑е место в таблице. В субботу «красно-белые» в шестом туре чемпионата страны на выезде сыграет с «Рубином».