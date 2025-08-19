Алексей Бабырь: Думаю, «Спартак» скоро официально объявит о переходе Самошникова

Агент, который представляет интересы защитника, подтвердил, что футболист вскоре станет игроком московского

«Думаю, Спартак скоро официально объявит о переходе Самошникова. Хочу выразить слова благодарности Локомотиву за то, что клуб сыграл важную роль в карьере Ильи. Он прогрессировал и сделал следующий шаг в развитии», — цитирует Бабыря Sport24.

В текущем сезоне 27-летний защитник принял участие в двух матчах за «Локомотив» во всех турнирах, при этом не отметился результативными действиями. Его действующий контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2027 года.