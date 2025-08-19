2-й тайм Аль-Наср — Аль-ИттихадОнлайн
    Криштиану Роналду«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад». Оналйн, прямая трансляция
    Алексей Бабырь: Думаю, «Спартак» скоро официально объявит о переходе Самошникова

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Локомотив Спартак Трансферы
    Агент Алексей Бабырь, который представляет интересы защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, подтвердил, что футболист вскоре станет игроком московского «Спартака».

    Илья Самошников
    Илья Самошников

    «Думаю, Спартак скоро официально объявит о переходе Самошникова. Хочу выразить слова благодарности Локомотиву за то, что клуб сыграл важную роль в карьере Ильи. Он прогрессировал и сделал следующий шаг в развитии», — цитирует Бабыря Sport24.

    В текущем сезоне 27-летний защитник принял участие в двух матчах за «Локомотив» во всех турнирах, при этом не отметился результативными действиями. Его действующий контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2027 года.

