1-й таймАль-Наср — Аль-ИттихадОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад». Оналйн, прямая трансляция
  • 14:26
    • Ди Лучано стал футболистом ЦСКА
  • 12:37
    • Ду Кейрос перешел в «Оренбург»
  • 14:42
    • «Локомотив» отзаявил Самошникова, им интересуется «Спартак»
  • 07:53
    • Свёнтек выиграла турнир в Цинциннати
  • 08:57
    • «Галатасарай» нацелен подписать Кисляка
    Все новости спорта

    Whoscored составил сборную 5-го тура РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Локомотив Краснодар Нижний Новгород Рубин
    Авторитетный интернат-портал Whoscored представил собственную версию 5-го тура российской Премьер-лиги.

    Матеус Алвес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матеус Алвес

    В ней представлены сразу 4 футболиста «Пари НН» и 2 игрока из казанского «Рубина».

    Символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии Whoscored:

    Вратарь: Александр Максименко («Спартак»);

    Защитники: Максим Шнапцев («Пари НН»), Виктор Александров («Пари НН»), Алексей Грицаенко («Рубин»), Свен Карич («Пари НН»);

    Полузащитники: Дмитрий Кабутов («Рубин»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Олакунле Олусегун («Пари НН»), Эмирджан Гюрлюк («Оренбург»);

    Нападающие: Матеус Алвес (ЦСКА), Тамерлан Мусаев (ЦСКА).

    Календарь и таблица РПЛ

    После пяти туров в таблице РПЛ лидирует «Локомотив» с 13 очками. Дальше идут «Краснодар» и ЦСКА.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» начнут чемпионат с уверенной победы?
  • «Реал» Мадрид — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Венгры и азербайджанцы поразят ворота друг друга?
  • «Ференцварош» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Селтик» добьется успеха в домашней игре ЛЧ?
  • «Селтик» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 19 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ференцварош — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Селтик — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Пафос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Захарова — Баптист
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Химик Дзержинск — Амкар Пермь
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Космос — 2DROTS
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры