Whoscored составил сборную 5-го тура РПЛ

Матеус Алвес Фото: globallookpress.com
В ней представлены сразу 4 футболиста «Пари НН» и 2 игрока из казанского «Рубина».
Символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии Whoscored:
Вратарь: Александр Максименко («Спартак»);
Защитники: Максим Шнапцев («Пари НН»), Виктор Александров («Пари НН»), Алексей Грицаенко («Рубин»), Свен Карич («Пари НН»);
Полузащитники: Дмитрий Кабутов («Рубин»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Олакунле Олусегун («Пари НН»), Эмирджан Гюрлюк («Оренбург»);
Нападающие: Матеус Алвес (ЦСКА), Тамерлан Мусаев (ЦСКА).
После пяти туров в таблице РПЛ лидирует «Локомотив» с 13 очками. Дальше идут «Краснодар» и ЦСКА.