Whoscored составил сборную 5-го тура РПЛ

Авторитетный интернат-портал Whoscored представил собственную версию 5-го тура российской Премьер-лиги.

В ней представлены сразу 4 футболиста «Пари НН» и 2 игрока из казанского «Рубина».

Символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии Whoscored:

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»);

Защитники: Максим Шнапцев («Пари НН»), Виктор Александров («Пари НН»), Алексей Грицаенко («Рубин»), Свен Карич («Пари НН»);

Полузащитники: Дмитрий Кабутов («Рубин»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Олакунле Олусегун («Пари НН»), Эмирджан Гюрлюк («Оренбург»);

Нападающие: Матеус Алвес (ЦСКА), Тамерлан Мусаев (ЦСКА).

После пяти туров в таблице РПЛ лидирует «Локомотив» с 13 очками. Дальше идут «Краснодар» и ЦСКА.