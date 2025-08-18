«Майнц» выиграл в 1/32 финала Кубка Германии

Надим Амири Фото: globallookpress.com
Автором единственного гола стал полузащитник Надим Амири на 22-й минуте.
Хозяева могли сравнять счет на 66-й минуте, но Якоб Леммер не забил пенальти.
Футбол. Германия. Кубок
Динамо Др — Майнц 0:1
Голы: 0:1 Домагой Брадарич (55'), 1:1 Miguel Angel Maza (90 + 1') Динамо Др: Luigi Cuppone, Luca Russo, Michele Emmausso (Miguel Angel Sainz-Maza Lopez, 67'), Stefano Greco, Santiago Visentin, Martin Cocorocchio, Alessandro Ligi, Oscar Moreso (Riccardo Spaltro, 78'), Carmine Cretella, Giuseppe Coccia (Zak Ruggiero, 67'), Ludovico D'Orazio (Alessandro Faggioli, 84') Майнц: Лоренцо Монтипо, Дэниел Ойогоке, Унай Нуньес, Николас Валентини (Домагой Брадарич, 9'), Мартин Фресе, Антуан Бернед (Григорис Кастанос, 80'), Суат Сердар, Шейх Няьссе (Амин Сарр, 63'), Даниэль Москера (Дайлон Ливраменту, 63'), Giovane (Yellu Santiago, 80'), Fallou Cham
«Майнц» в первом туре Бундеслиги примет 24 августа «Кельн».