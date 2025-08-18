2-й таймПари НН — Динамо МахачкалаОнлайн
    «Пари НН» — «Динамо» Махачкала. Онлайн, прямая трансляция
  • 16:17
    • «Фиорентина»: В клубе есть предложения от ЦСКА и «Зенита» по Бельтрану
  • 21:26
    • «Торпедо» выиграло у «Урала» в Первой лиге
  • 17:55
    • Bobsoccer: «Ростов» планирует пригласить Александра Кержакова в клуб
  • 16:43
    • «Ноттингем Форест» оформил переход Арно Калимуэндо из «Ренна»
  • 16:08
    • Карен Хачанов стал первой ракеткой России в обновленном рейтинге ATP
    «Майнц» выиграл в 1/32 финала Кубка Германии

    «Динамо» Дрезден — «Майнц»: счет матча 0:1. обзор гола

    В матче 1/32 финала Кубка Германии дрезденское «Динамо» дома уступило «Майнцу» со счетом 0:1.

    Автором единственного гола стал полузащитник Надим Амири на 22-й минуте.

    Хозяева могли сравнять счет на 66-й минуте, но Якоб Леммер не забил пенальти.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Майнц» в первом туре Бундеслиги примет 24 августа «Кельн».

