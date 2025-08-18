Колыванов: Карпину непросто, его тоже можно понять

Бывший футболист московскоговысказался об игре москвичей в этом сезоне.

«Результата у "Динамо" на данный момент нет, как и игры, которую ждали болельщики и руководство. Понятное дело, что Чавес получил травму, а Карраскаль уехал. Раньше говорили: "Скажи мне, какая у тебя середина поля, а я скажу, какая у тебя команда". Построение игры на данный момент не получается. "Динамо" создаёт не так много моментов, в обороне остаются проблемы и ошибки в элементарных ситуациях.

По уровню середина поля "Динамо" не такая, какая была в последние два года. Глебов пока не может себя найти, играет посредственно. Наверное, нужно кого-то добирать из футболистов. Мы видим, что что-то надо делать. Карпину непросто, его тоже можно понять. Команда меняется», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.