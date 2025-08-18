«Удинезе» и «Торино» выиграли свои матчи Кубка Италии

Никола Влашич Фото: globallookpress.com
В одной из игр «Удинезе» разобрался с «Каррарезе» со счетом 2:0. Забитыми мячами смогли отметиться Артур Атта и Икер Браво.
Футбол. Италия. Кубок
Удинезе — Каррарезе 2:0
Голы: 1:0 Артюр Атта (43'), 2:0 Икер Браво (59'), 2:1 Жонатан Дубасен (69') Удинезе: Рэзван Сава, Маттео Пальма (Симоне Пафунди, 76'), Томас Кристенсен, Умар Соле, Кингсли Эхизибуэ, Джордан Земура, Санди Ловрич (Вакун Байо, 66'), Йеспер Карлстрём, Артюр Атта (Саба Гогличидзе, 87'), Икер Браво (Ойер Саррага, 76'), Кинан Дэвис (Якуб Пётровский, 65') Каррарезе: Марко Блеве, Хулиан Илланес, Никколо Беллони (Филиппо Мелегони, 61'), Клейс Божанай (Филиппо Ди Стефано, 62'), Эмануэле Дзуэлли, Николя Скьяви (Девид Буа, 62'), Фабио Абиусо (Gabriele Parlanti, 70'), Marco Imperiale, Nicolo Calabrese (Фабио Руджери, 79'), Simone Zanon, Federico Accornero Предупреждения: Тео Сент-Люс (35'), Энцо Чато (57'), Кристиан Карраседо (67'), Alex Corredera (81')
В еще одном поединке «Торино» победил «Модену» с результатом 1:0. Автором единственного забитого в этой игре стал Никола Влашич.
Футбол. Италия. Кубок
Торино — Модена 1:0
Голы: 1:0 Никола Влашич (51'), 0:2 Пепе (47') Торино: Франко Израэль, Адам Масина, Сауль Коко, Кристиано Бираги, Маркус Педерсен (Тино Анджорин, 60'), Никола Влашич, Чезаре Казадей, Гвидас Гинейтис (Emirhan Ilkhan, 79'), Че Адамс (Дуван Сапата, 60'), Закария Абухляль (Валентин Лацаро, 46'), Сириль Нгонж (Джованни Симеоне, 88') Модена: Леандро Чичисола, Давиде Адорни, Франческо Дзампано (Лука Дзанимачча, 74'), Фабио Герли (Педру Мендеш, 79'), Никлас Пюухтия (Янис Массолен, 67'), Грегоре Дефрель (Франческо Ди Мариано, 67'), Bryant Nieling, Daniel Tonoli, Simone Santoro, Gady Beyuku, Ettore Gliozzi (Luca Magnino, 67') Предупреждения: Диогу Кошта (41'), Пабло (45 + 1'), Габри Вейга (45 + 5'), Алан Варела (49'), Борха Сайнс (56'), Agustin Moreira (65')
Таким образом, «Удинезе» и «Торино» смогли выйти в 1/16 финала итальянского Кубка.