2-й таймЛидс — ЭвертонОнлайн
    «Лидс» — «Эвертон». Онлайн, прямая трансляция
  • 22:50
    • Алькарас — триумфатор «Мастерса» в Цинциннати, Синнер снялся по ходу первого сета
  • 21:59
    • «Пари НН» уверенно обыграл «Динамо» Мх в РПЛ
  • 21:26
    • «Торпедо» выиграло у «Урала» в Первой лиге
  • 16:17
    • «Фиорентина»: В клубе есть предложения от ЦСКА и «Зенита» по Бельтрану
  • 12:21
    • «Динамо» может применить дисциплинарные меры к Луневу
    Все новости спорта

    «Эльче» и «Бетис» поделили очки

    «Эльче» — «Бетис»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Эльче Бетис
    В матче первого тура чемпионата Испании «Эльче» и «Бетис» сыграли вничью 1:1.

    На гол Айтора Руибаля в первом тайме хозяева ответили точным ударом Хермана Валеры во второй половине встречи.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Эльче — Бетис 1:1
    Голы: 0:1 Айтор Руйбаль (21'), 1:1 Херман Валера (81'), 2:1 Фернандо Андраде (58') Эльче: Матиас Дитуро, Альваро Нуньес, Давид Аффенгрубер, Педро Бигас, Лео Петро (Рафаэль Мир Висенте, 73'), Альваро Родригес (Морад Эль-Гезуани, 65'), Родриго Мендоса, Алейкс Фебас, Марк Агуадо (Хайро Искиэрдо, 65'), Херман Валера (John Nwankwo Donald, 82'), Ali Houary (Мартим Нету, 65') Бетис: Пау Лопес, Родриго Рикельме (Эсекьель Авила, 70'), Рикардо Родригес, Натан, Марк Бартра, Эктор Бельерин, Джовани Ло Чельсо, Пабло Форнальс, Серхи Альтмира, Кучо Эрнандес (Седрик Бакамбу, 84'), Айтор Руйбаль (Пере Гарсия, 70') Предупреждения: Eder Sarabia (62'), Натан (83')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В следующем туре «Эльче» 23 августа на выезде сыграет против «Атлетико», а «Бетис» днем ранее на своем поле примет «Алавес».

