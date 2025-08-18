«Эльче» и «Бетис» поделили очки

В матче первого тура чемпионата Испаниисыграли вничью 1:1.

На гол Айтора Руибаля в первом тайме хозяева ответили точным ударом Хермана Валеры во второй половине встречи.

Футбол. Испания. Ла Лига Эльче — Бетис 1:1 Голы: 0:1 Айтор Руйбаль (21'), 1:1 Херман Валера (81'), 2:1 Фернандо Андраде (58') Эльче: Матиас Дитуро, Альваро Нуньес, Давид Аффенгрубер, Педро Бигас, Лео Петро (Рафаэль Мир Висенте, 73'), Альваро Родригес (Морад Эль-Гезуани, 65'), Родриго Мендоса, Алейкс Фебас, Марк Агуадо (Хайро Искиэрдо, 65'), Херман Валера (John Nwankwo Donald, 82'), Ali Houary (Мартим Нету, 65') Бетис: Пау Лопес, Родриго Рикельме (Эсекьель Авила, 70'), Рикардо Родригес, Натан, Марк Бартра, Эктор Бельерин, Джовани Ло Чельсо, Пабло Форнальс, Серхи Альтмира, Кучо Эрнандес (Седрик Бакамбу, 84'), Айтор Руйбаль (Пере Гарсия, 70') Предупреждения: Eder Sarabia (62'), Натан (83')

В следующем туре «Эльче» 23 августа на выезде сыграет против «Атлетико», а «Бетис» днем ранее на своем поле примет «Алавес».