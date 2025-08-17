Корниленко: «Балтика» — команда с тренерским почерком

Известный в прошлом нападающий, а затем спортивный директор «Крыльев Советов»прокомментировал игру калининградской «Балтики» на старте сезона.

«Очень хороший матч — много борьбы. "Балтика" в очередной раз поражает своим физическим состоянием. Они прессингуют, прессингуют, создают моменты, несутся, навязывают борьбу. Очень симпатичная команда с тренерским почерком. Мы в ней узнаем Андрея Талалаева очень легко», — заявил Корниленко «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После пяти туров «Балтика» имеет 9 очков и пока идет на третьей строчке в таблице РПЛ. В последней игре команда дома сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1). В шестом туре подопечные Талалаева отправятся на выезде к «Сочи».