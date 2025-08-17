Кейн — о победе в Суперкубке Германии: Мы так и планировали начать сезон

Один из лидеров мюнхенской «Баварии»поделился эмоциями после победы своего клуба в Суперкубке Германии со(2:1).

«Мы именно так и хотели начать сезон — с хорошим настроем и победы в финале. Лето получилось коротким, но мы хорошо поработали. Игра мне понравилась. Конечно, хотелось бы забить еще один-два гола, но мы хорошо двигали мяч и отрабатывали в обороне всей командой», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

Для «Баварии» эта победа стала 11-й в Суперкубке Германии и первой за последние три сезона. Гарри Кейн открыл счет в этой встрече.

«Штутгарт» второй год подряд проигрывает в финале — в прошлом сезоне швабы уступили леверкузенскому «Байеру».