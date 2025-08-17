ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Спартак — ЗенитОгненный матч тура в Москве: «Спартак» и «Зенит» устроили шоу в дерби столиц
  • 06:15
    • Месси принес победу «Интер Майами» в матче МЛС
  • 05:39
    • Панова в паре с Го вышла в финал турнира в Цинциннати
  • 05:31
    • Алькарас пробился в финал «Мастерса» в Цинциннати
  • 00:31
    • «Валенсия» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью, а «Алавес» обыграл «Леванте»
  • 23:52
    • Синнер стал первым финалистом «тысячника» в Цинциннати
    Все новости спорта

    Кейн — о победе в Суперкубке Германии: Мы так и планировали начать сезон

    Футбол Суперкубок Германии Футбол Германии Бавария Штутгарт
    Один из лидеров мюнхенской «Баварии» Харри Кейн поделился эмоциями после победы своего клуба в Суперкубке Германии со «Штутгартом» (2:1).

    «Бавария»
    «Бавария»

    «Мы именно так и хотели начать сезон — с хорошим настроем и победы в финале. Лето получилось коротким, но мы хорошо поработали. Игра мне понравилась. Конечно, хотелось бы забить еще один-два гола, но мы хорошо двигали мяч и отрабатывали в обороне всей командой», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

  • У Кейна ещё один трофей с «Баварией»! «Штутгарт» не совершил чудо в Суперкубке
  • А у Луиса Диаса получился дебют мечты
  • Сегодня

    • Для «Баварии» эта победа стала 11-й в Суперкубке Германии и первой за последние три сезона. Гарри Кейн открыл счет в этой встрече.

    «Штутгарт» второй год подряд проигрывает в финале — в прошлом сезоне швабы уступили леверкузенскому «Байеру».

