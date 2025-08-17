«Хетафе» взял верх над «Сельтой»

Авторами забитых мячей в этой игре стали Адриан Лисо и Кристантус Уче.
Футбол. Испания. Ла Лига
Сельта — Хетафе 0:2
Голы: 0:1 Adrian Liso (47'), 0:2 Christantus Uche (72') Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес, Маркос Алонсо, Оскар Мингуэза, Йоэль Лаго (Пабло Дуран, 82'), Франсиско Пейнадо (Уго Сотело, 57'), Илаш Мориба, Михайло Ристич (Брайан Сарагоса, 57'), Уиллот Сведберг (Jones El-Abdellaoui, 57'), Яго Аспас, Ферран Жуджла (Борха Иглесиас, 67') Хетафе: Давид Сория, Диего Рико, Даконам Ортега Дьене, Хуан Иглесиас, Исмаэль Бекуха, Мауро Арамбарри, Луис Милья, Марио Мартин, Christantus Uche, Adrian Liso (Алекс Солас, 78'), David Cordon Mancha Предупреждения: Christantus Uche (44'), Уиллот Сведберг (56'), Давид Сория (81'), Хави Родригес (87'), Маркос Алонсо (90')
В следующем туре «Сельта» 23 августа на выезде сыграет с «Мальоркой», а «Хетафе» 25 августа ждет выезд к «Севилье».