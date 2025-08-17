2-й таймМанчестер Юнайтед — АрсеналОнлайн
    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Онлайн, прямая трансляция
    «Хетафе» взял верх над «Сельтой»

    «Сельта» — «Хетафе»: счет матча 0:2, обзор голов

    В матче первого тура испанской Примеры «Сельта» в родных стенах проиграла «Хетафе» со счетом 0:2.

    «Хетафе»
    «Хетафе»

    Авторами забитых мячей в этой игре стали Адриан Лисо и Кристантус Уче.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Сельта — Хетафе 0:2
    Голы: 0:1 Adrian Liso (47'), 0:2 Christantus Uche (72') Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес, Маркос Алонсо, Оскар Мингуэза, Йоэль Лаго (Пабло Дуран, 82'), Франсиско Пейнадо (Уго Сотело, 57'), Илаш Мориба, Михайло Ристич (Брайан Сарагоса, 57'), Уиллот Сведберг (Jones El-Abdellaoui, 57'), Яго Аспас, Ферран Жуджла (Борха Иглесиас, 67') Хетафе: Давид Сория, Диего Рико, Даконам Ортега Дьене, Хуан Иглесиас, Исмаэль Бекуха, Мауро Арамбарри, Луис Милья, Марио Мартин, Christantus Uche, Adrian Liso (Алекс Солас, 78'), David Cordon Mancha Предупреждения: Christantus Uche (44'), Уиллот Сведберг (56'), Давид Сория (81'), Хави Родригес (87'), Маркос Алонсо (90')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В следующем туре «Сельта» 23 августа на выезде сыграет с «Мальоркой», а «Хетафе» 25 августа ждет выезд к «Севилье».

