Артета: Победа придает импульс и уверенность — две очень важные вещи

Главный тренер лондонскоговысказался о матче против(1:0).

«Очень важный результат в первом матче сезона на "Олд Траффорд". Когда чувствуешь, что команда создаёт что-то особенное, набирает обороты с новым игроком, хочет начать сезон хорошо и добивается победы, я очень рад и горжусь командой.

Победа придаёт импульс и уверенность — две очень важные вещи. Потому что, когда знаешь свой уровень в определённых аспектах, чего сегодня, честно говоря, не было, мы всё равно можем найти способ выиграть матч. И команда должна сохранять эту стойкость на протяжении всего сезона, в течение десяти месяцев, в разных условиях», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

В следующем матче АПЛ «Арсенал» сыграет против «Лидса» 23-го августа.