«Ливерпуль» и Ибраима Конате вновь обсуждают условия контракта

представил новое предложение о продлении контракта для центрального защитника

Клуб хочет, чтобы 26-летний француз принял окончательное решение до закрытия текущего трансферного окна, то есть до 1 сентября 2025 года. Действующее соглашение Конате с «красными» действует до лета 2026 года.

В руководстве «Ливерпуля» не хотят повторения ситуации с продлением контракта нападающего Мохамеда Салаха, которое растянулось на большую часть прошлого сезона.

Если Конате откажется подписывать новый договор, клуб настроен продать его этим летом за сумму более 40 миллионов евро, чтобы избежать риска потерять игрока бесплатно.

Ибраима Конате выступает за «Ливерпуль» с лета 2021 года. За это время защитник провел в общей сложности 134 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.