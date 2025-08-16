Черчесов: Ребята свое доказали, что они хотели выиграть сегодня

Главный тренерпрокомментировал победу команды в матче с(1:1).

«Мне понравился результат, самоотдача игроков. В плане игры хотелось бы нам быть чуть‑чуть креативней. Было много потерь. Желание и старание есть, но, как я сказал, мы практически не тренируемся, а только восстанавливаем ребят. Вот сейчас у нас 4–5 дней будет, можем что‑то потренировать. А так, восстановление, теория, только фишки двигаем. Они молодцы, отработали сегодня, хорошая команда, набрали ход. Поэтому они с уверенностью приехали. Ребята свое доказали, что они хотели выиграть сегодня.

Мы свою работу делаем, они впитывают, где‑то разгружаем, где‑то помогаем. Раз он так говорит, значит наши слова действуют на них. Ещё раз повторяю, сложный очень матч, возможно, перелет или синтетика сыграла роль. Ну естественно, нам в каких‑то позициях поменять некого. Поэтому будем стараться», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ ».

