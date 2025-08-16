ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Спартак — ЗенитОгненный матч тура в Москве: «Спартак» и «Зенит» устроили шоу в дерби столиц
  • 23:52
    • Синнер стал первым финалистом «тысячника» в Цинциннати
  • 23:25
    • «Бавария» обыграла «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии
  • 22:41
    • «Барселона» разгромила «Мальорку» в первом туре Примеры
  • 22:24
    • Дубль Касинтуры помог «Ахмату» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
  • 21:31
    • «Ман Сити» разгромил «Вулверхэмптон», Холанн оформил дубль
    Все новости спорта

    Черчесов: Ребята свое доказали, что они хотели выиграть сегодня

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Крылья Советов
    Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал победу команды в матче с «Крыльями Советов»(1:1).

    Станислав Черчесов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов

    «Мне понравился результат, самоотдача игроков. В плане игры хотелось бы нам быть чуть‑чуть креативней. Было много потерь. Желание и старание есть, но, как я сказал, мы практически не тренируемся, а только восстанавливаем ребят. Вот сейчас у нас 4–5 дней будет, можем что‑то потренировать. А так, восстановление, теория, только фишки двигаем. Они молодцы, отработали сегодня, хорошая команда, набрали ход. Поэтому они с уверенностью приехали. Ребята свое доказали, что они хотели выиграть сегодня.

    Мы свою работу делаем, они впитывают, где‑то разгружаем, где‑то помогаем. Раз он так говорит, значит наши слова действуют на них. Ещё раз повторяю, сложный очень матч, возможно, перелет или синтетика сыграла роль. Ну естественно, нам в каких‑то позициях поменять некого. Поэтому будем стараться», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «Барселона» 23 августа на выезде сыграет против «Леванте», а «Мальорка» в этот же день в родных стенах сразится с «Сельтой».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Московское дерби без победителя?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» начнут сезон с ничьей?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • У «Краснодара» не будет проблем с «Сочи»?
  • «Краснодар» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.34
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кудерметова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры