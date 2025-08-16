«Кальяри» обыграл «Энтеллу» в Кубке Италии

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В основное время матча команды обменялись голами. У «Кальяри» отличился Роберто Пикколи на 45-й минуте.
На 86-й минуте полузащитник хозяев Алессандро Дейола забил гол в свои ворота — 1:1.
Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Кальяри». Победный удар на счету Николы Кавуоти.
Футбол. Италия. Кубок
Кальяри — Виртус Энтелла 1:1
Голы: 1:0 Роберто Пикколи (45'), 1:1 (автогол) (86') Кальяри: Элия Каприле, Надир Цортеа, Йерри Мина, Адам Оберт (Габриэле Цаппа, 89'), Рияд Идрисси (Семих Кылычсой, 64'), Мишель Адопо, Алессандро Дейола, Маттео Прати (Nicolo Cavuoti, 77'), Зиту Лувумбу (Себастьяно Эспозито, 64'), Майкл Фолоруншо, Роберто Пикколи (Лука Маццители, 77') Виртус Энтелла: Марко Далла Веккиа (Alessandro Debenedetti, 61'), Ахмед Бенали (Marco Nichetti, 76'), Томмазо Фумагалли (Nermin Karic, 76'), Federico Del Frate, Luca Parodi, Andrea Tiritiello, Ivan Marconi, Francesco Mezzoni, Andrea Franzoni (Davide Castelli, 83'), Stefano Di Mario, Bernat Guiu (Флавио Руссо, 61')
По итогам противостояния «Кальяри» пробился в 1/16 финала Кубка Италии, а «Энтелла» завершил свое выступление на турнире.