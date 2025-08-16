Смотреть онлайн матча «Брайтон» — «Фулхэм» 16.08.2025. Прямая трансляция в 17:00

16 августа на стадионе «Амекс»» ипроведут очный матч в рамках первого тура АПЛ. Начало в 17:00 мск.

Команды остались без еврокубков, причем «Брайтон» был к ним ближе, ему не хватило 4 очков. Клуб закончил сезон тремя победами подряд и серией из пяти игр без поражений.

«Фулхэм» показал не такие хорошие результаты. «Коттеджеры» проиграли 3 матча из 4 последних и заняли 11-е место.

В марте команды играли здесь на «Амекс» и «Брайтон» одержал победу со счетом 2:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Брайтон» — фаворит букмекеров с коэффициентом 1.88, тогда как на победу «Фулхэма» они предлагают 4.20.

Эксперты LiveSport уверены, что игра будет результативной и мы увидим размен голами.

Прогноз ИИ: ничья 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брайтон» — «Фулхэм» смотрите на LiveCup.Run.