Смотреть онлайн матча «Брайтон» — «Фулхэм» 16.08.2025. Прямая трансляция в 17:00

Команды остались без еврокубков, причем «Брайтон» был к ним ближе, ему не хватило 4 очков. Клуб закончил сезон тремя победами подряд и серией из пяти игр без поражений.
«Фулхэм» показал не такие хорошие результаты. «Коттеджеры» проиграли 3 матча из 4 последних и заняли 11-е место.
В марте команды играли здесь на «Амекс» и «Брайтон» одержал победу со счетом 2:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Брайтон» — фаворит букмекеров с коэффициентом 1.88, тогда как на победу «Фулхэма» они предлагают 4.20.
- Эксперты LiveSport уверены, что игра будет результативной и мы увидим размен голами.
- Прогноз ИИ: ничья 1:1.
Трансляция матча
