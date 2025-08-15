откроют новый сезон чемпионата Испании очным поединком, который состоится 15 августа в 20:00 по мск.

В прошлом сезоне «Жирона» финишировала в одном пункте от зоны вылета, так что выступление можно назвать неудачным. «Райо Вальекано» получил право выступать в Лиге конференций, поскольку закончил на 8-м месте.

Что касается очных встреч, то в прошлом году «Райо» не дал себя обыграть. Команды сыграли нулевую на поле «Жироны», а затем гости выиграли на домашнем стадионе.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Фаворитом букмекеров является «Жирона» — 2.31 и 3.40 соответственно.

Эксперты LiveSport считают, что хозяева вполне могут удачно начать сезон.

Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Жирона» — «Райо Вальекано» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.