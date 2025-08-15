В прошлом сезоне «Жирона» финишировала в одном пункте от зоны вылета, так что выступление можно назвать неудачным. «Райо Вальекано» получил право выступать в Лиге конференций, поскольку закончил на 8-м месте.
Что касается очных встреч, то в прошлом году «Райо» не дал себя обыграть. Команды сыграли нулевую на поле «Жироны», а затем гости выиграли на домашнем стадионе.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Фаворитом букмекеров является «Жирона» — 2.31 и 3.40 соответственно.
- Эксперты LiveSport считают, что хозяева вполне могут удачно начать сезон.
- Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью.
Трансляция матча
