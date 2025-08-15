ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Джек ГрилишГрилиш и «Эвертон»: аренда, которая должна вернуть лучшую версию Джека
  • 16:03
    • «Спартак» хочет подписать Самошникова
  • 15:30
    • Захарян включен в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Валенсией»
  • 17:19
    • Калверт-Льюин перешел в «Лидс Юнайтед»
  • 15:40
    • «Ньюкасл» сделал заявление по ситуации с Исаком
  • 07:10
    • Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
    «Жирона» — «Райо Вальекано»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Ла Лига Футбол Испании Жирона Райо Вальекано Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Жирона» и «Райо Вальекано» откроют новый сезон чемпионата Испании очным поединком, который состоится 15 августа в 20:00 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В прошлом сезоне «Жирона» финишировала в одном пункте от зоны вылета, так что выступление можно назвать неудачным. «Райо Вальекано» получил право выступать в Лиге конференций, поскольку закончил на 8-м месте.

    Что касается очных встреч, то в прошлом году «Райо» не дал себя обыграть. Команды сыграли нулевую на поле «Жироны», а затем гости выиграли на домашнем стадионе.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Фаворитом букмекеров является «Жирона» — 2.31 и 3.40 соответственно.

    • Эксперты LiveSport считают, что хозяева вполне могут удачно начать сезон.

    • Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Жирона» — «Райо Вальекано» смотрите на LiveCup.Run.

    Прямую трансляцию матча «Жирона» — «Райо Вальекано» смотрите на LiveCup.Run.
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

  • Чем закончится стартовый матч АПЛ?
  • «Ливерпуль» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Определят ли «Спартак» и «Зенит» сильнейшего?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Рублев обыграет Алькараса и выйдет в полуфинал «тысячника» в Цинциннати?
  • Рублев — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рублев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Балтика — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
