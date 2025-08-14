Зинченко: Прошлый сезон был худшим в моей карьере

Украинский защитникнегативно оценил для себя минувший сезон.

«В отличие от позапрошлого сезона, травмы мне не помешали. В сентябре я выбыл из строя из-за небольшой проблемы с икроножной мышцей. То тут, то там. Но в остальном я был готов к бо́льшей части кампании. По сути, я вообще не попадал в стартовый состав, за исключением нескольких отдельных матчей. Если говорить обо мне лично, то это был худший сезон в моей профессиональной карьере. Игрок, который не играет, — ничто. Одно дело, когда тебя подводит тело. Такое может случиться. Но гораздо сложнее смириться с тем, что ты из игрока основного состава превратился в запасного футболиста.

Сидеть на скамейке запасных в клубе Премьер-лиги за очень щедрое вознаграждение — это, безусловно, привилегия, на которую миллиарды людей на этой планете в мгновение ока променяли бы свою гораздо более тяжёлую жизнь. Поверьте мне как украинцу, я это понимаю. Но каждый футболист начинал играть, потому что ему нравилось играть. Без этого он бы многое потерял в жизни. Представьте себе маленького мальчика, который посвятил всю свою жизнь тому, чтобы стать хорошим в чём-то одном, а в 28 лет он обнаруживает, что он, по сути, больше не нужен, что есть другие, кто может сделать его работу. Это не самое приятное чувство», — приводит The Athletic слова Зинченко из его автобиографической книги «Верь».

Зинченко выступает за «Арсенал» с лета 2022 года. Контракт с футболистом действует до лета 2026 года.