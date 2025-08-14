ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Комличенко и Максим ОсипенкоВторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года
  • 11:29
    • Карпин высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
  • 10:27
    • Кордоба высказался о возможном уходе из «Краснодара»
  • 09:11
    • Калинская обыграла Александрову и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 07:01
    • Рублёв пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
  • 07:23
    • Сафонов опубликовал пост после победы «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА
    Все новости спорта

    Зинченко: Прошлый сезон был худшим в моей карьере

    Футбол Футбол Англии Арсенал
    Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко негативно оценил для себя минувший сезон.

    Александр Зинченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зинченко

    «В отличие от позапрошлого сезона, травмы мне не помешали. В сентябре я выбыл из строя из-за небольшой проблемы с икроножной мышцей. То тут, то там. Но в остальном я был готов к бо́льшей части кампании. По сути, я вообще не попадал в стартовый состав, за исключением нескольких отдельных матчей. Если говорить обо мне лично, то это был худший сезон в моей профессиональной карьере. Игрок, который не играет, — ничто. Одно дело, когда тебя подводит тело. Такое может случиться. Но гораздо сложнее смириться с тем, что ты из игрока основного состава превратился в запасного футболиста.

    Сидеть на скамейке запасных в клубе Премьер-лиги за очень щедрое вознаграждение — это, безусловно, привилегия, на которую миллиарды людей на этой планете в мгновение ока променяли бы свою гораздо более тяжёлую жизнь. Поверьте мне как украинцу, я это понимаю. Но каждый футболист начинал играть, потому что ему нравилось играть. Без этого он бы многое потерял в жизни. Представьте себе маленького мальчика, который посвятил всю свою жизнь тому, чтобы стать хорошим в чём-то одном, а в 28 лет он обнаруживает, что он, по сути, больше не нужен, что есть другие, кто может сделать его работу. Это не самое приятное чувство», — приводит The Athletic слова Зинченко из его автобиографической книги «Верь».

    Зинченко выступает за «Арсенал» с лета 2022 года. Контракт с футболистом действует до лета 2026 года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лозанна» нанесёт новое поражение казахам?
  • «Астана» — «Лозанна». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Шериф» покинет еврокубки после игры с бельгийцами
  • «Шериф» — «Андерлехт». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Ростов» сможет исправиться за поражение?
  • «Пари НН» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.45
  • Экспресс дня 14 августа
  • Сегодня в 20:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Астана — Лозанна
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шериф — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шахтер — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Спарта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монако — Гавр
  • Футбол
  • Послезавтра в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хиберниан — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Макккаби Т-А — Хамрун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры