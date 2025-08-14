ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Игроки «ПСЖ» с трофеем«ПСЖ» разбил мечту «Тоттенхэма» о Суперкубке: хладнокровный камбек от парижан
  • 07:01
    • Рублёв пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
  • 00:11
    • ПСЖ стал обладателем Суперкубка Европы
  • 22:41
    • «Краснодар» забил четыре безответных мяча в ворота «Динамо»
  • 20:55
    • «Сочи» добыл первую победу в сезоне в матче против «Крыльев Советов»
  • 20:38
    • Голы Батракова и Воробьева принесли «Локомотиву» победу над «Балтикой»
    Шевалье: Я приехал в «ПСЖ» побеждать

    Голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье прокомментировал победу в матче за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом» (2:2. 4:3 пен). Для Шевалье этот матч стал дебютный в составе парижской команды.

    «Мой первый трофей. Я приехал сюда побеждать. Мы сыграли в этом матче благодаря стараниям команды в прошлом сезоне. Я рад, что смог внести свою лепту в эту победу, и надеюсь, что у меня в этом клубе будет много успешных матчей.

    Непростой матч. Я пришёл на смену топовому вратарю. Я молодой вратарь, мне пришлось начинать сразу с финала. У всех были большие ожидания. Мы проигрывали 0:2. В такие моменты начинаешь задаваться вопросом: "А вдруг все сложится не так, как мы хотим? " Но в конечном счёте команда проявила характер», — приводит слова Шевалье официальный сайт УЕФА.

