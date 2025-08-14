Шевалье: Я приехал в «ПСЖ» побеждать

Голкиперпрокомментировал победу в матче за Суперкубок УЕФА с(2:2. 4:3 пен). Для Шевалье этот матч стал дебютный в составе парижской команды.

«Мой первый трофей. Я приехал сюда побеждать. Мы сыграли в этом матче благодаря стараниям команды в прошлом сезоне. Я рад, что смог внести свою лепту в эту победу, и надеюсь, что у меня в этом клубе будет много успешных матчей.

Непростой матч. Я пришёл на смену топовому вратарю. Я молодой вратарь, мне пришлось начинать сразу с финала. У всех были большие ожидания. Мы проигрывали 0:2. В такие моменты начинаешь задаваться вопросом: "А вдруг все сложится не так, как мы хотим? " Но в конечном счёте команда проявила характер», — приводит слова Шевалье официальный сайт УЕФА.