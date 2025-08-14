ПерерывШахтёр — ПанатинаикосОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Адам Гнезда-Черин «Панатинаикос»«Шахтёр» — «Панатинаикос». Онлайн, прямая трансляция.
  • 18:37
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2025/26
  • 21:56
    • «Бранн» минимально уступил Хеккену, но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
  • 20:56
    • «Спарта» и «Левски» вышли в следующий раунд Лиги конференций
  • 20:53
    • «Митьюллан» обыграл «Фредрикстад» и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
  • 20:01
    • «КуПС» обыграл «РФШ» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
    Все новости спорта

    Карпин прокомментировал новость о возможном переходе Антона Миранчука в «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Сьон
    Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о возможном переходе полузащитника «Сьона» Антона Миранчука в стан москвичей.

    Антон Миранчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Миранчук

    «Ещё раз. Меня спросили об этом после какой-то игры на пресс-конференции. В домашней игре — не помню, то ли после "Ростова", то ли после "Сочи" — где-то вышла какая-то информация, что Антон Миранчук не против, так скажем, что его предложили "Динамо" якобы. Я сказал, что да, естественно, почему нет? Даже если бы был Караскаль и все остальные. Я же тренер сборной. И в сборную его вызываю просто так? » — сказал Карпин в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

    За швейцарский «Сьон» 29-летний Миранчук выступает с сентября 2024 года. Всего он сыграл за команду 24 матча, забил в них 2 гола и сделал 3 ассиста. Сейчас хавбек оценивается в 2,5 млн евро.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» покинет еврокубки после игры с бельгийцами
  • «Шериф» — «Андерлехт». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Ростов» сможет исправиться за поражение?
  • «Пари НН» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • «Шахтер» пройдет в следующий раунд Лиги Европы?
  • «Шахтер» — «Панатинаикос». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 15 августа
  • Завтра в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шахтер — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Узген — Алга
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.75.
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал Овьедо
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Арминия — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Марсель — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Туменов — Гордеев
  • Бои
  • Завтра в 20:05
    •  2.33
  • Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры