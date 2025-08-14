Карпин прокомментировал новость о возможном переходе Антона Миранчука в «Динамо»

Главный тренер московскоговысказался о возможном переходе полузащитникав стан москвичей.

«Ещё раз. Меня спросили об этом после какой-то игры на пресс-конференции. В домашней игре — не помню, то ли после "Ростова", то ли после "Сочи" — где-то вышла какая-то информация, что Антон Миранчук не против, так скажем, что его предложили "Динамо" якобы. Я сказал, что да, естественно, почему нет? Даже если бы был Караскаль и все остальные. Я же тренер сборной. И в сборную его вызываю просто так? » — сказал Карпин в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

За швейцарский «Сьон» 29-летний Миранчук выступает с сентября 2024 года. Всего он сыграл за команду 24 матча, забил в них 2 гола и сделал 3 ассиста. Сейчас хавбек оценивается в 2,5 млн евро.