«ФКСБ», «Маккаби» Т-А, «Утрехт» и «Линкольн» вышли в следующий раунд Лиги Европы

Завершились четыре встречи 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

«ФКСБ» в гостях победил «Дриту» со счетом 3:1.

Юри Чисотти уже на 1-й минуте вывел вперед румынский клуб, а Давид Микулеску удвоил преимущество на 18-й минуте.

Ветон Туша забил гол престижа на 52-й минуте, но на большее игроков «Дриты» не хватило. Деннис Политик на 85-й минуте восстановил преимущество гостей в два мяча.

'ФКСБ' победил 'Дриту' в противостоянии с общим счетом 6:3 и вышел в следующий раунд.

В другой встрече 'Утрехт' обыграл 'Серветт' — 2:1.

Дублем в матче отметился Виктор Йенсен, забивший на 57-й и 74-й минутах минуте встречи.

Абри Жалоу отыграл один мяч на 80-й минуте, реализовав пенальти.

'Утрехт' одолел 'Сервет' и по сумме двух встреч — 4:1 в пользу команды из Нидерландов.

В третьей встрече 'Маккаби' из Тель-Авива оказался сильнее 'Хамруна' — 3:1.

Дублем в составе победителей отличился Идо Шахар, забивший на 37-й и 45+2-й минуте. Еще один мяч по счету Ошера Давиды на 69-й минуте.

Гол престижа 'Хамруна' на счету Джозефа Мбонга на 43-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Квалификация

Маккаби Т-А — Хамрун Спартанс 3:1

Голы: 1:0 Идо Шахар (37'), 1:1 Джозеф Мбонг (43'), 2:1 Идо Шахар (45 + 2'), 3:1 Ошер Давида (69') Маккаби Т-А: Рои Мишпати, Раз Шломо (Heitor, 64'), Рой Ревиво, Неманья Стоич, Иссуф Сиссоко (Бен Ледерман, 80'), Идо Шахар, Дор Перец (Itamar Noy, 64'), Ошер Давида, Йон Николэеску (Weslley Patati, 46'), Tyrese Asante, Elad Madmon (Дор Тургеман, 46') Хамрун Спартанс: Эдерсон, Анри Бонелло, Джозеф Мбонг (Redon Mihana, 75'), Райан Камензули, N'Dri Philippe Koffi, Serigne Saliou Thioune (Мерлин Хаджи, 58'), Matias Nicolas Garcia (Анте Чорич, 58'), Jovan Cađenovic, Rafael Petrilio Compri, Marcelina Emerson, Ognjen Bjelicic Предупреждения: Райан Камензули (10'), Jovan Cađenovic (41'), Mouad El Fanis (90 + 1'), Ошер Давида (90 + 3')