«ФКСБ», «Маккаби» Т-А, «Утрехт» и «Линкольн» вышли в следующий раунд Лиги Европы

Завершились четыре встречи 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
«ФКСБ» в гостях победил «Дриту» со счетом 3:1.
Юри Чисотти уже на 1-й минуте вывел вперед румынский клуб, а Давид Микулеску удвоил преимущество на 18-й минуте.
Ветон Туша забил гол престижа на 52-й минуте, но на большее игроков «Дриты» не хватило. Деннис Политик на 85-й минуте восстановил преимущество гостей в два мяча.
Футбол. Лига Европы. Квалификация
Дрита — Стяуа 1:3
Голы: 0:1 Juri Cisotti (1'), 0:2 Давид Микулеску (18'), 1:2 Ветон Туша (52'), 1:3 Dennis Politic (85')
Дрита: Эгзон Бейтулай, Весель Лимай (Blerim Krasniqi, 58'), Ветон Туша (Ilir Mustafa, 73'), Арб Манай (Almir Ajzeraj, 78'), Faton Maloku, Besnik Krasniqi, Raddy Ovouka, Blerton Seji, Albert Dabiqaj, Rron Broja, Liridon Balaj (Kristal Abazaj, 78')
Стяуа: Штефан Тырновану, Влад Кирикеш (Dennis Politic, 78'), Александру Пантя, Михай Попеску, Сиябонга Нгезана, Валентин Крецу, Juri Cisotti, Малком Эджума (Баба Альхассан, 46'), Адриан Шут (Дариус Олару, 60'), Даниэль Бырлиджа (Михай Ликсандру, 77'), Давид Микулеску (Октавиан Попеску, 89')
Предупреждения: Адриан Шут (53'), Эгзон Бейтулай (56'), Endrit Morina (82'), Juri Cisotti (83')
Удаление: Rron Broja (68')
'ФКСБ' победил 'Дриту' в противостоянии с общим счетом 6:3 и вышел в следующий раунд.
В другой встрече 'Утрехт' обыграл 'Серветт' — 2:1.
Дублем в матче отметился Виктор Йенсен, забивший на 57-й и 74-й минутах минуте встречи.
Абри Жалоу отыграл один мяч на 80-й минуте, реализовав пенальти.
Футбол. Лига Европы. Квалификация
Утрехт — Серветт 2:1
Голы: 1:0 Виктор Йенсен (57'), 2:0 Виктор Йенсен (74'), 2:1 Абли Джаллоу (пенальти) (80')
Утрехт: Майк ван дер Хорн, Сибе Хореманс (Никлас Вестерлунн, 77'), Майк ван дер Хорн, Ник Виргевер (Матисс Дидден, 77'), Суфьян Эль-Каруани, Гейвай Зехиел, Виктор Йенсен, Алонзо Тим Энгванда-Онжена, Мигель Родригес (Милиано Йонатанс, 62'), Ноа Огайо (Дани де Вит, 67'), Эдриан Блейк (Дерри Мёркин, 67')
Серветт: Йоэль Малль, Брэдли Мазику, Дилан Бронн, Антони Бэрон, Мирослав Стеванович (Jamie Atangana, 71'), Ламин Фомба (Гаэль Ондуа, 71'), Тимоте Конья, Алексис Антунес (Жереми Гийемено, 62'), Keyan Anderson Pereira Varela, Giotto Giuseppe Morandi (Абли Джаллоу, 62'), Loun Srdanovic
Предупреждения: Ламин Фомба (29'), Алексис Антунес (31'), Гейвай Зехиел (38'), Мирослав Стеванович (39'), Алонзо Тим Энгванда-Онжена (48'), Дилан Бронн (52'), Эдриан Блейк (53'), Майк ван дер Хорн (69')
'Утрехт' одолел 'Сервет' и по сумме двух встреч — 4:1 в пользу команды из Нидерландов.
В третьей встрече 'Маккаби' из Тель-Авива оказался сильнее 'Хамруна' — 3:1.
Дублем в составе победителей отличился Идо Шахар, забивший на 37-й и 45+2-й минуте. Еще один мяч по счету Ошера Давиды на 69-й минуте.
Гол престижа 'Хамруна' на счету Джозефа Мбонга на 43-й минуте.
Футбол. Лига Европы. Квалификация
Маккаби Т-А — Хамрун Спартанс 3:1
Голы: 1:0 Идо Шахар (37'), 1:1 Джозеф Мбонг (43'), 2:1 Идо Шахар (45 + 2'), 3:1 Ошер Давида (69')
Маккаби Т-А: Рои Мишпати, Раз Шломо (Heitor, 64'), Рой Ревиво, Неманья Стоич, Иссуф Сиссоко (Бен Ледерман, 80'), Идо Шахар, Дор Перец (Itamar Noy, 64'), Ошер Давида, Йон Николэеску (Weslley Patati, 46'), Tyrese Asante, Elad Madmon (Дор Тургеман, 46')
Хамрун Спартанс: Эдерсон, Анри Бонелло, Джозеф Мбонг (Redon Mihana, 75'), Райан Камензули, N'Dri Philippe Koffi, Serigne Saliou Thioune (Мерлин Хаджи, 58'), Matias Nicolas Garcia (Анте Чорич, 58'), Jovan Cađenovic, Rafael Petrilio Compri, Marcelina Emerson, Ognjen Bjelicic
Предупреждения: Райан Камензули (10'), Jovan Cađenovic (41'), Mouad El Fanis (90 + 1'), Ошер Давида (90 + 3')
'Маккаби' победил в противостоянии с общим счетом 5:2 и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.
'Линкольн' оказался сильнее 'Ноа' по итогам серии пенальти — 0:0, 6:5 по пенальти.
За 120 минут ни одна из команд не смогла отличиться забитыми мячами, а в серии послематчевых пенальти лучше оказались чемпионы Гибралтара.
Таким образом 'Линкольн' продолжит играть в Лиге Европы, а 'Ноа' продолжит свой европейский путь в Лиге конференций.