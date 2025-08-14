LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2025/26

В разделе календарей на сайте LiveSport.Ru появился полный календарь немецкой Бундеслиги сезона 2025/26 годов.

Новый сезон чемпионата Германии стартует 22-го августа. В 1-м матче действующий чемпион «Бавария» на своем поле примет «РБ Лейпциг» в 21:30 по мск.

Последний, 34-й тур немецкой Бундеслиги пройдет 16-го мая 2026 года. Все команды сыграют в один день. «Бавария» в этот день сыграет против «Кельна» в родных стенах.

Уже в рамках 7-го тура Бундеслиги «Бавария дома примет "Боруссию" из Дортмунда. Игра состоится 18-го октября.

1 ноября "Бавария" на своем поле сыграет против "Байера" в рамках 9-го тура чемпионата Германии.

В 12-м туре Бундеслиги "Байер" и "Боруссия" сыграют между собой в Леверкузене. Матч состоится 29-го ноября.

Вторая встреча в сезоне между "Боруссией" и "Баварией" состоится 28 февраля 2026 года в рамках 25-го тура Бундеслиги.

"Байер" и "Бавария" сыграют снова 14 марта в рамках 26-го тура немецкого чемпионата, а "Боруссия" примет "Байер" 11 апреля следующего года в 29-м туре.

Во время всего сезона Livesport.Ru регулярно проводит онлайн-трансляции матчей. Следите за результатами встреч по этой ссылке. Прогнозы на все матчи Бундеслиги можно посмотреть тут.

Полный календарь чемпионата Германии сезона 2025/2026 можно посмотреть по этой ссылке.