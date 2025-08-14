1-й таймАрарат — Спарта ПрагаОнлайн
    Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна«Арарат» — «Спарта Прага». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:37
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2025/26
  • 15:52
    • «Зенит» и «Сьон» вновь проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге
  • 13:49
    • «СЭ»: Роберто Манчини может возглавить «Спартак»
  • 13:35
    • УЕФА опубликовал обновленный клубный рейтинг перед стартом нового сезона
  • 13:05
    • В «Истанбул Башакшехир» объяснили задержку перевода средств ЦСКА за трансфер Файзуллаева
    LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2025/26

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Аугсбург Бавария Байер Боруссия Д Боруссия М Вердер Вольфсбург Гамбург Кельн РБ Лейпциг Майнц Санкт-Паули Унион Берлин Фрайбург Хайденхайм Хоффенхайм 1899 Штутгарт
    В разделе календарей на сайте LiveSport.Ru появился полный календарь немецкой Бундеслиги сезона 2025/26 годов.

    Гарри Кейн («Бавария»)
    Гарри Кейн («Бавария»)

    Новый сезон чемпионата Германии стартует 22-го августа. В 1-м матче действующий чемпион «Бавария» на своем поле примет «РБ Лейпциг» в 21:30 по мск.

    Последний, 34-й тур немецкой Бундеслиги пройдет 16-го мая 2026 года. Все команды сыграют в один день. «Бавария» в этот день сыграет против «Кельна» в родных стенах.

    Уже в рамках 7-го тура Бундеслиги «Бавария дома примет "Боруссию" из Дортмунда. Игра состоится 18-го октября.

    1 ноября "Бавария" на своем поле сыграет против "Байера" в рамках 9-го тура чемпионата Германии.

    В 12-м туре Бундеслиги "Байер" и "Боруссия" сыграют между собой в Леверкузене. Матч состоится 29-го ноября.

    Вторая встреча в сезоне между "Боруссией" и "Баварией" состоится 28 февраля 2026 года в рамках 25-го тура Бундеслиги.

    "Байер" и "Бавария" сыграют снова 14 марта в рамках 26-го тура немецкого чемпионата, а "Боруссия" примет "Байер" 11 апреля следующего года в 29-м туре.

    Во время всего сезона Livesport.Ru регулярно проводит онлайн-трансляции матчей. Следите за результатами встреч по этой ссылке. Прогнозы на все матчи Бундеслиги можно посмотреть тут.

    Полный календарь чемпионата Германии сезона 2025/2026 можно посмотреть по этой ссылке.

