Акинфеев рассказал, как в ЦСКА восприняли уход Николича

Голкипер ЦСКАотметил, как он воспринял уходс поста главного тренера московского клуба.

«Какой была первая реакция на уход Марко Николича? Я сначала не поверил.

Понятно, было грустно, обидно: команда, можно сказать, "слепилась", было ощущение, что поборемся за высокие места. С другой стороны, будь мне 20-25 лет, я бы, наверное, задавался вопросами: "Почему? Зачем? " Но сейчас... Человек принял решение. Уговаривать, переубеждать — не то время.

Марко очень благодарен. Команда стала более уверенной и взрослой, заиграл Кисляк и вся наша молодежь», — цитирует Акинфеева «СЭ».

Прогнозы и ставки на футбол

В прошлом сезоне ЦСКА под руководством Марко Николича выиграл Кубок России, а также занял третье место в РПЛ.