«ПСЖ» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция

Перед матчем
21:00 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:
«ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Маркиньос, Кварацхелия, Дембеле, Дуэ, Витинья, Мендеш, Баркола, Заир-Эмери, Пачо.
«Тоттенхэм»: Викарио, Ромеро, Порро, Ван де Вен, Дансо, Бентанкур, Пальинья, Кудус, Сарр, Ришарлисон, Спенс.
«ПСЖ»
Прошлый сезон вошёл в историю клуба: команда Луиса Энрике оформила беспрецедентный для Франции «квадрупл» — победы в Лиге 1, Кубке Франции, Суперкубке страны и Лиге чемпионов. Финал в Мюнхене против «Интера» стал настоящим шедевром — 5:0 и рекордная победа в решающем матче турнира. Лишь в Клубном чемпионате мира парижане споткнулись о «Челси», не дотянув до пятого трофея.
Подготовка к новому сезону была минимальной: из-за позднего завершения прошлого цикла и летнего турне «ПСЖ» не провёл ни одного контрольного матча после возвращения из США. Это создаёт вопрос о тонусе, но зато состав почти в оптимальном состоянии.
В оборону возвращаются Маркиньос и Виллиан Пачо, пропустившие финал КЧМ из-за дисквалификаций. Не сыграет хавбек Жоау Невеш, получивший двухматчевый бан от ФИФА. В воротах вероятен дебют новичка Люки Шевалье — Джанлуиджи Доннарумма близок к уходу. Последнее усиление — защитник Илья Забарный, но его дебют пока что откладывается.
«Тоттенхэм»
Весна 2025-го принесла клубу долгожданный трофей — Лигу Европы, но не спасла Энджа Постекоглу от отставки: 17-е место в АПЛ стало для руководства приговором. Новый тренер Томас Франк уже успел провести насыщенную предсезонку: шесть товарищеских матчей, победа над «Арсеналом» в Гонконге, ничья с «Лутоном» и тяжёлое поражение от «Баварии» (0:4).
Главная потеря — Джеймс Мэддисон, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок. В лазарете также Деян Кулушевски, Раду Дрэгушин, Кота Такаи, Манор Соломон и Брайан Хиль. Форвард Доминик Соланке и защитник Дестини Удоджи включены в заявку, но их участие под вопросом.
Среди новобранцев в центре внимания Жоау Пальинья и Мохаммед Кудус, которые дебютируют в официальных матчах. Ожидается, что в атаке сыграет Ришарлисон, а в основе появятся проверенные лидеры обороны Кристиан Ромеро и Педро Порро.
