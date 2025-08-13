1-й таймДинамо — КраснодарОнлайн
    «ПСЖ» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА

    Футбол Суперкубок УЕФА Футбол Франции Футбол Англии ПСЖ Тоттенхэм
    Валерий Карпин«Динамо» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция Витинья«ПСЖ» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция Михаил Дегтярёв«Вопрос решен, нечего обсуждать». РПЛ ждёт ужесточение лимита, потолок зарплат, реформа судейства
  • 15:41
    • В «Зените» высказались по поводу интереса к Бельтрану
  • 20:55
    • «Сочи» добыл первую победу в сезоне в матче против «Крыльев Советов»
  • 20:38
    • Голы Батракова и Воробьева принесли «Локомотиву» победу над «Балтикой»
  • 19:46
    • Футбольный клуб «Аяччо» исключен из числа участников Лиги 2
  • 19:12
    • «Милан» объявил о трансфере Кони де Винтера из «Дженоа»
  • 18:27
    • «Оренбург» вырвал победу у «Ахмата» в матче Кубка России
  • 16:44
    • «СЭ»: Антон Миранчук может инициировать уход из «Сьона»
    Витинья
    Витинья
    В Удине сойдутся два свежих обладателя европейских трофеев — триумфатор Лиги чемпионов и победитель Лиги Европы. Для «ПСЖ» это возможность добавить к историческому «золотому» сезону ещё один титул, для «Тоттенхэма» — шанс громко начать новую эпоху под руководством Томаса Франка. Обе команды никогда не выигрывали Суперкубок, так что гарантирован новый обладатель трофея.

    Перед матчем

    21:00 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

    «ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Маркиньос, Кварацхелия, Дембеле, Дуэ, Витинья, Мендеш, Баркола, Заир-Эмери, Пачо.

    «Тоттенхэм»: Викарио, Ромеро, Порро, Ван де Вен, Дансо, Бентанкур, Пальинья, Кудус, Сарр, Ришарлисон, Спенс.

    «ПСЖ»

    Прошлый сезон вошёл в историю клуба: команда Луиса Энрике оформила беспрецедентный для Франции «квадрупл» — победы в Лиге 1, Кубке Франции, Суперкубке страны и Лиге чемпионов. Финал в Мюнхене против «Интера» стал настоящим шедевром — 5:0 и рекордная победа в решающем матче турнира. Лишь в Клубном чемпионате мира парижане споткнулись о «Челси», не дотянув до пятого трофея.

    Подготовка к новому сезону была минимальной: из-за позднего завершения прошлого цикла и летнего турне «ПСЖ» не провёл ни одного контрольного матча после возвращения из США. Это создаёт вопрос о тонусе, но зато состав почти в оптимальном состоянии.

    В оборону возвращаются Маркиньос и Виллиан Пачо, пропустившие финал КЧМ из-за дисквалификаций. Не сыграет хавбек Жоау Невеш, получивший двухматчевый бан от ФИФА. В воротах вероятен дебют новичка Люки Шевалье — Джанлуиджи Доннарумма близок к уходу. Последнее усиление — защитник Илья Забарный, но его дебют пока что откладывается.

    «Тоттенхэм»

    Весна 2025-го принесла клубу долгожданный трофей — Лигу Европы, но не спасла Энджа Постекоглу от отставки: 17-е место в АПЛ стало для руководства приговором. Новый тренер Томас Франк уже успел провести насыщенную предсезонку: шесть товарищеских матчей, победа над «Арсеналом» в Гонконге, ничья с «Лутоном» и тяжёлое поражение от «Баварии» (0:4).

    Главная потеря — Джеймс Мэддисон, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок. В лазарете также Деян Кулушевски, Раду Дрэгушин, Кота Такаи, Манор Соломон и Брайан Хиль. Форвард Доминик Соланке и защитник Дестини Удоджи включены в заявку, но их участие под вопросом.

    Среди новобранцев в центре внимания Жоау Пальинья и Мохаммед Кудус, которые дебютируют в официальных матчах. Ожидается, что в атаке сыграет Ришарлисон, а в основе появятся проверенные лидеры обороны Кристиан Ромеро и Педро Порро.

