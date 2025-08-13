«Локомотив» пока без очков. В прошлом туре клуб проиграл ЦСКА, из-за чего оказался на последнем месте в своей таблице. «Балтика» также уступила, проиграв «Акрону». Таким образом, обе команды в равном положении.
«Железнодорожники» явно настроены на то, чтобы одержать первую победу в розыгрыше. До этого они победили «Пари НН» и «Спартак», забив за 2 поединка 7 голов. Судя по всему, хозяева в хорошей форме перед предстоящей игрой и имеют хорошие шансы на успех.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают поставить на победу «Локомотива» за 2.09, на победу «Балтики» они дают 3.50.
- Эксперты LiveSport также считают «Локо» фаворитом и предлагают на него ставку.
- Искусственный интеллект уверен в ничейном исходе со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Балтика» смотрите на LiveCup.Run.
