    Карпин: Счет 0:4 — не сильный удар для меня

    Фонбет Кубок России
    Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:4) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Счет 0:4 — не сильный удар для меня, мы посмотрели ближайший резерв. Он себя показал. Мы три голевые передачи отдали на свои ворота, можно так сказать.

    Сколько нужно времени, чтобы увидели другое "Динамо"? Время нужно не мне, а команде, клубу нужно. Как восстановятся игроки, например, или приедет кто. Завтра‑послезавтра? Не знаю. А, может, никогда», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

    Следующий матч в Кубке России «Динамо» проведет в гостях против «Крыльев Советов» 27 августа.

