«Лацио» хочет продать Жиго

Итальянскийне рассчитывает на центрального защитника

Прошлый сезон 31-летний француз провел за «орлов» на правах аренды с правом обязательного выкупа за 3,75 млн евро, но главный тренер Маурицио Сарри сообщил, что не нуждается в услугах экс-игрока «Спартака» и выставит его на трансфер.

В итоге, «Лацио» вынужден искать потенциальных покупателей на Жиго, готовых заплатить за него около 4 млн евро.

Сейчас француза предложили катарским и саудовским клубам, но пока никто из них не изъявил желание выкупить его трансфер.