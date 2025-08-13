Галактионов: Воробьев и Комличенко становятся лучше друг с другом

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(2:0) в матче группового этапа Кубка России.

«Мы довольны результатом и победой. Но через два на третий следующий матч. Необходимо готовиться к игре уже сейчас.

Форма Воробьева? Прекрасно, когда у нас есть конкуренция. Вы видели качественный матч от Комличенко. Воробьев то же самое. Он в каждом матче делает результат. Они становятся лучше друг с другом. Мы ждем голов от него.

Следующий матч с "Балтикой"? Матчи будут разные. Разный накал, фактор домашнего поля. Команда организованная, которая не просто так идет в лидирующей группе. Нам нужно сейчас восстановиться», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В ближайшем матче «Локомотив» вновь сыграет с «Балтикой». Игра 5-го тура РПЛ состоится 16 августа в Калининграде.