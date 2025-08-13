2-й таймДинамо — КраснодарОнлайн
    Валерий Карпин«Динамо» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
    Галактионов: Воробьев и Комличенко становятся лучше друг с другом

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды над «Балтикой» (2:0) в матче группового этапа Кубка России.

    Михаил Галактионов
    Михаил Галактионов

    «Мы довольны результатом и победой. Но через два на третий следующий матч. Необходимо готовиться к игре уже сейчас.

    Форма Воробьева? Прекрасно, когда у нас есть конкуренция. Вы видели качественный матч от Комличенко. Воробьев то же самое. Он в каждом матче делает результат. Они становятся лучше друг с другом. Мы ждем голов от него.

    Следующий матч с "Балтикой"? Матчи будут разные. Разный накал, фактор домашнего поля. Команда организованная, которая не просто так идет в лидирующей группе. Нам нужно сейчас восстановиться», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

    В ближайшем матче «Локомотив» вновь сыграет с «Балтикой». Игра 5-го тура РПЛ состоится 16 августа в Калининграде.

