L'Equipe: Доннарумма станет игроком «Манчестер Сити»

Голкипер «ПСЖ»близок к переходу, сообщает авторитетное французское издание L'Equipe.

По данным источника, агент итальянца, Энцо Райола, уже несколько месяцев ведет переговоры с обеими клубами из Манчестера. При этом «Ман Сити» согласовал условия личного контракта с Доннарумма, тогда как «Манчестер Юнайтед» сообщил, что вышел из сделки.

«Горожане» сделают официальное предложение, когда будет согласован уход Эдерсона из клуба. «ПСЖ» намерен за Доннарумму около 55 миллионов евро.

Вратарь выступает за парижскую команду с 2021 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года. На Transfermarkt Доннарумма стоит сейчас 40 млн евро.