    Игорь СемшовИгорь Семшов: В «Зените» нет той химии, которая была 2-3 года назад
  • 23:03
    • «Спартак» по пенальти проиграл «Динамо» Мх в матче Кубка России
  • 07:57
    • L'Equipe: Доннарумма станет игроком «Манчестер Сити»
  • 00:27
    • Алькарас пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати
  • 00:18
    • «Бенфика», «Црвена Звезда» и «Кайрат» стали участниками плей-офф квалификации Лиги чемпионов
  • 22:54
    • Рублев в напряженном матче переиграл Попырина и вышел в четвертый круг турнира в Цинциннати
    L'Equipe: Доннарумма станет игроком «Манчестер Сити»

    Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма близок к переходу «Манчестер Сити», сообщает авторитетное французское издание L'Equipe.

    Джанлуиджи Доннарумма
    Джанлуиджи Доннарумма

    По данным источника, агент итальянца, Энцо Райола, уже несколько месяцев ведет переговоры с обеими клубами из Манчестера. При этом «Ман Сити» согласовал условия личного контракта с Доннарумма, тогда как «Манчестер Юнайтед» сообщил, что вышел из сделки.

    «Горожане» сделают официальное предложение, когда будет согласован уход Эдерсона из клуба. «ПСЖ» намерен за Доннарумму около 55 миллионов евро.

    Вратарь выступает за парижскую команду с 2021 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года. На Transfermarkt Доннарумма стоит сейчас 40 млн евро.

