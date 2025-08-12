«Зенит» — «Рубин». Онлайн, прямая трансляция

Во вторник, 12 августа, санкт-петербургский «Зенит» примет казанский «Рубин» в рамках 2-го тура Кубка России по футболу. Следить за ходом матча можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. Россия. Кубок. Группа A Зенит — Рубин 0:0 Зенит: Денис Адамов, Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Юрий Горшков, Арсен Адамов, Ярослав Михайлов, Андрей Мостовой, Максим Глушенков, Матео Кассьерра, Лусиано Гонду, Vega R. Рубин: Артур Нигматуллин, Егор Тесленко, Константин Нижегородов, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Богдан Йочич, Марат Апшацев, Александар Юкич, Александр Зотов, Энри Мукба, Александр Ломовицкий

Ход игры

26' Первый угловой в матче в исполнении Зенита. Подает Глушенков.

25' Нигматуллин классно сыграл на выходе и снял мяч с ноги Глушенкова.

24' Позади половина первого тайма. Очевидное превосходство Зенита по владению, но счет пока 0:0.

23' На газоне лежит Дмитрий Кабутов, но судья не фиксирует фол.

22' Опасная атака Зенита. Андрей Мостовой пробивает с центральной зоны, но Нигматуллин уверенно ловит мяч в руки и начинает атаку Рубина.

21' Фол в атаке у Санкт-Петербурга. Нигматуллин вводит мяч в игру.

20' Арсен Адамов в центре обороны начинает атаку Зенита.

19' Мукба хорош в прессинге. Рубин забирает мяч начинает свою атаку.

18' Большое количество поперечных передач в исполнения Зенита без продвижения вперед.

17' Длинный заброс на Мостового, он принял мяч, но опять отдал на свою половину поля.

16' Мостовой вводит мяч с аута на Горшкова. Навес в штрафную площадь Рубина, но оборона справилась и вынесла мяч.

15' Контратака Рубина развивалась очень перспективно, но передача до Мукба не дошла.

14' Адамов начинает атаку своей команды. Зенит опять переходит в позиционное нападение и пытается флангами растянуть оборону Рубина.

12' Опасный удар по воротам Дениса Адамова, но мяч прошел в считанных сантиметров от штанги.

11' Перехват от Рубина. Фол на Апшацеве в исполнении Глушенкова. Опасный штрафной назначен у ворот Зенита.

10' Позиционная затяжная атака Зенита пока ни к чему опасному не приводит. Скорости очень низкие.

8' Адамов нанес удар слету, но не попал в створ ворот Рубина.

7' Рубин переходит на половину поля Зенита. Богдан по правой бровке едва не прорвался, но Горшков его остановил.

6' Мостовой опасно сбросил Юрию Горшкову под удар, но тот с линии штрафной пробил неточно.

5' Отличный заброс с центра на Глушенкова. Удар с острого угла, но Нигматуллин на месте.

4' Денис Адамов начинает атаку Зенита. Питерцы пытаются прорваться левым флангом, пока только аут.

3' Передача в штрафную, но Нигматуллин надежно ловит мяч в руки.

2' Фол со стороны Рубина. Опасный штрафной Зенита.

1' Матч стартовал! С центра поля мяч разыграли игроки Зенита.

До матча

18:30 Команды выходят на поле. До начала игры считанные секунды!

18:25 Главным судьей встречи назначен Сергей Чебан.

18:20 Матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арена», которая вмещает 67 800 зрителей.

Стартовые составы команд

«Зенит»: Адамов Денис, Адамов Арсен, Алип Нуралы, Эракович Страхинья, Глушенков Максим, Горшков Юрий, Михайлов Ярослав, Мостовой Андрей, Вега Роман, Кассьерра Матео, Гонду Лусиано.

«Рубин»: Нигматуллин Артур, Нижегородов Константин, Тесленко Егор, Апшацев Марат, Йочич Богдан, Юкич Александар, Кабутов Дмитрий, Ломовицкий Александр, Зотов Александр, Мукба Энри, Грицаенко Алексей.

«Зенит»

Зенит в первом туре Кубка России играл на выезде против Ахмата и с минимальным перевесом (2:1) победил соперника. В составе санкт-петербургского клуба в той встрече голами отметились Арсен Адамов и Лусиано Гонду. Соперники ответил голом с пенальти.

Для зенита нынешний сезон в РПЛ складывается очень неудачно: после 4-х проведенных туров у команды лишь 5 набранных очков и 8-е место в турнирной таблице. В последней игре подопечные Сергея Семака уступили Ахмату со счетом 0:1. Это первое поражение в сезоне, до него было две ничьи с ЦСКА (1:1) и Рубином (2:2), а также победа над Ростовом (2:1).

«Рубин»

Рубин с уверенной победы стартовал в Кубке России. В первом туре казанская дружина оказалась сильнее Оренбурга (2:0). Голы в той встрече забили Мирлинд Даку (с пенальти) и Олег Иванов с передачи Юкича.

В чемпионате России Рубин занимает 6-ю строчку с 7-ю очками. До последнего тура у казанцев не было поражений, но они очень неудачно съездили в гости к ЦСКА и крупно ему уступили (1:5). В предыдущих матчах у Рубина были победы над Сочи (2:1) и Ахматом (2:0), ну и ничья с Зенитом (2:2).

Личные встречи

Во втором туре РПЛ эти соперники пересеклись впервые в нынешнем сезоне. Матч получился очень напряженным. В первом тайме дважды забили зенитовцы, а во втором — Рубин, причем последний гол на 90-й минуте. Отметим, что в пяти предыдущих встречах между этими командами, 4 раза выигрывал Санкт-Петербург.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.50