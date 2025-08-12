Сафонов не хочет уходить из «ПСЖ»

Матвей Сафонов Фото: globallookpress.com
По информации источника, после приобретения Люка Шевалье руководство парижан пыталось найти Сафонову новый клуб, однако он предпочёл остаться. Российский вратарь чувствует себя комфортно в Париже, успешно прошёл адаптацию, выучил французский язык и полюбил город.
В последние недели «ПСЖ» предлагал ему разные варианты продолжения карьеры, но все они были отклонены. При этом отмечается, что уход летом всё же возможен, если Сафонов не согласится на роль запасного в новом сезоне.