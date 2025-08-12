Сафонов не хочет уходить из «ПСЖ»

Голкиперотклонил предложение покинуть клуб, сообщает Le10sport.com со ссылкой на L’Équipe

По информации источника, после приобретения Люка Шевалье руководство парижан пыталось найти Сафонову новый клуб, однако он предпочёл остаться. Российский вратарь чувствует себя комфортно в Париже, успешно прошёл адаптацию, выучил французский язык и полюбил город.

В последние недели «ПСЖ» предлагал ему разные варианты продолжения карьеры, но все они были отклонены. При этом отмечается, что уход летом всё же возможен, если Сафонов не согласится на роль запасного в новом сезоне.