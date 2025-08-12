ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид ТрахтенбергЛеонид Трахтенберг: Черчесов не пришёл бы в команду, чтобы просто сохранить место в РПЛ
  • 11:22
    • Забарный стал игроком «ПСЖ»
  • 10:43
    • Марадишвили перешел из «Акрона» в «Локомотив»
  • 09:23
    • Сперцян согласился на переход в «Саутгемптон»
  • 08:23
    • Синнер пробился в 4-й круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 11:33
    • Сафонов не хочет уходить из «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Сафонов не хочет уходить из «ПСЖ»

    Футбол Футбол Франции ПСЖ Трансферы
    Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отклонил предложение покинуть клуб, сообщает Le10sport.com со ссылкой на L’Équipe.

    Матвей Сафонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матвей Сафонов

    По информации источника, после приобретения Люка Шевалье руководство парижан пыталось найти Сафонову новый клуб, однако он предпочёл остаться. Российский вратарь чувствует себя комфортно в Париже, успешно прошёл адаптацию, выучил французский язык и полюбил город.

    В последние недели «ПСЖ» предлагал ему разные варианты продолжения карьеры, но все они были отклонены. При этом отмечается, что уход летом всё же возможен, если Сафонов не согласится на роль запасного в новом сезоне.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» и «Динамо» Махачкала забьют мало мячей на двоих?
  • «Спартак» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Зенит» и «Рубин» вновь порадуют зрителей обилием голов?
  • «Зенит» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Кто станет лидером группы D?
  • «Акрон» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 12 августа
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Акрон — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бенфика — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фенербахче — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сваровски Тироль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Пафос — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры