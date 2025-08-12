20:45Спартак — Динамо МахачкалаОнлайн
    «Спартак» — «Динамо» Махачкала. Онлайн, прямая трансляция
  20:29
    «Зенит» разгромил «Рубин»
  19:49
    «Спартак» — «Динамо» Махачкала: составы на матч Кубка России
  18:49
    Джек Грилиш перешел в «Эвертон» на правах аренды
  18:35
    «Акрон» оказался сильнее ЦСКА в серии пенальти
  17:52
    «Зенит» — «Рубин»: стартовые составы на матч Кубка России
    «Комо» объявил о подписании Мораты

    Испанский нападающий Альваро Мората продолжит карьеру в «Комо».

    Альваро Мората
    Альваро Мората

    Итальянский клуб объявил о взятии форварда в аренду из «Милана». 32-летний футболист проведет в «Комо» сезон-2025/2026. Соглашение включает опцию выкупа.

    В феврале 2025 года он на правах аренды перешел в «Галатасарай», но турецкий клуб досрочно прекратил аренду, за что «Милан» выплатит «львам» около 5 миллионов евро компенсации.

    Всего Мората сыграл 16 матчей в «Галатасарае», забил 7 голов и сделал 3 асссита. Сейчас игрок на рынке оценивается в 11 млн евро.

