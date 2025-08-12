«Комо» объявил о подписании Мораты

Испанский нападающийпродолжит карьеру в

Итальянский клуб объявил о взятии форварда в аренду из «Милана». 32-летний футболист проведет в «Комо» сезон-2025/2026. Соглашение включает опцию выкупа.

В феврале 2025 года он на правах аренды перешел в «Галатасарай», но турецкий клуб досрочно прекратил аренду, за что «Милан» выплатит «львам» около 5 миллионов евро компенсации.

Всего Мората сыграл 16 матчей в «Галатасарае», забил 7 голов и сделал 3 асссита. Сейчас игрок на рынке оценивается в 11 млн евро.