Круговой: Будем стараться, чтобы после следующих игр были другие эмоции

Футболиствысказался о поражении от(1:1, 4:5 по пенальти) в Кубке России.

«Что уж тут говорить. Не забивать послематчевый пенальти и упускать победу — тяжело. Спасибо всем, кто пишет и поддерживает. Пацанам тоже спасибо. Все подбодрили нас с Глебом. Знайте, мы сегодня бились до конца. Футбол не заканчивается на одном матче. Впереди еще много кубковых встреч, будем стараться, чтобы после следующих игр были другие эмоции», — написал Круговой на своей странице в телеграме.

«Акрон» лидирует в квартете с 5 очками, у ЦСКА — 4 балла в активе.