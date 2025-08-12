1-й тайм Брюгге — Ред Булл ЗальцбургОнлайн
    Егор Иванов«Брюгге» — «Ред Булл Зальцбург». Онлайн, прямая трансляция
  • 20:29
    Круговой: Будем стараться, чтобы после следующих игр были другие эмоции

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России ЦСКА Акрон
    Футболист ЦСКА Данил Круговой высказался о поражении от «Акрона» (1:1, 4:5 по пенальти) в Кубке России.

    Данил Круговой
    Данил Круговой

    «Что уж тут говорить. Не забивать послематчевый пенальти и упускать победу — тяжело. Спасибо всем, кто пишет и поддерживает. Пацанам тоже спасибо. Все подбодрили нас с Глебом. Знайте, мы сегодня бились до конца. Футбол не заканчивается на одном матче. Впереди еще много кубковых встреч, будем стараться, чтобы после следующих игр были другие эмоции», — написал Круговой на своей странице в телеграме.

    «Акрон» лидирует в квартете с 5 очками, у ЦСКА — 4 балла в активе.

