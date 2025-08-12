Источник: Артем Довбик может продолжить карьеру в АПЛ

Нападающий сборной Украинызаинтересовал сразу два английских клуба —, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Оба коллектива из АПЛ рассматривают украинского форварда «Ромы» как возможное усиление линии атаки. При этом интерес к игроку со стороны «Лидса» на данном этапе называют особенно активным: клуб, только вернувшийся в Премьер-лигу, нацелен подписать опытного нападающего.

По данным СМИ, «Рома» действительно готова расстаться с Довбиком при условии, что предложение составит от 30 до 38 миллионов евро — суммы, покрывающей трансфер игрока из «Жироны», прошлого клуба нападающего.

Сама «Рома» уже наметила замену Довбику: в случае его продажи римляне планируют пригласить Николy Крстовича из «Лечче», который в прошлом сезоне отличился 11-ю голами и пятью результативными передачами — его трансфер оценивается в 30–35 миллионов евро.