Источник: «Манчестер Сити» ведет переговоры с Доннаруммой

ведет переговоры о возможном трансфере итальянского вратаряиз, сообщает RMC Sport.

Английский клуб планирует трансфер итальянского футболиста на фоне возможного ухода основного голкипера «горожан» Эдерсона, у которого уже есть предварительное соглашение с «Галатасараем».

Клуб заинтересован в Доннарумме и считает возможным быстро заключить с ним контракт, учитывая, что нынешнее соглашение Доннаруммы с «ПСЖ» истекает летом 2026 года, а стороны так и не договорились о продлении.

Вопрос ухода Доннаруммы из «ПСЖ» сформировался на фоне того, что его не включили в заявку на матч за Суперкубок Европы, а клуб уже подписал молодого вратаря Люка Шевалье из «Лилля».