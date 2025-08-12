2-й таймАкрон — ЦСКАОнлайн
    «Акрон» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция
    Источник: «Манчестер Сити» ведет переговоры с Доннаруммой

    «Манчестер Сити» ведет переговоры о возможном трансфере итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы из «ПСЖ», сообщает RMC Sport.

    Английский клуб планирует трансфер итальянского футболиста на фоне возможного ухода основного голкипера «горожан» Эдерсона, у которого уже есть предварительное соглашение с «Галатасараем».

    Клуб заинтересован в Доннарумме и считает возможным быстро заключить с ним контракт, учитывая, что нынешнее соглашение Доннаруммы с «ПСЖ» истекает летом 2026 года, а стороны так и не договорились о продлении.

    Вопрос ухода Доннаруммы из «ПСЖ» сформировался на фоне того, что его не включили в заявку на матч за Суперкубок Европы, а клуб уже подписал молодого вратаря Люка Шевалье из «Лилля».

