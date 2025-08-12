1-й таймСпартак — Динамо МахачкалаОнлайн
  • Футбол
    Кристофер Мартинс«Спартак» — «Динамо» Махачкала. Онлайн, прямая трансляция
  • 20:29
    • «Зенит» разгромил «Рубин»
  • 18:49
    • Джек Грилиш перешел в «Эвертон» на правах аренды
  • 18:35
    • «Акрон» оказался сильнее ЦСКА в серии пенальти
  • 20:48
    • «Карабах» вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • 18:30
    • Бландизи перешел в СКА
    «Бенфика» — «Ницца»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Португалия Бенфика Футбол Франции Ницца Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    12 августа «Бенфика» в Лиссабоне примет «Ниццу» в рамках ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало игры в 22:00 мск.

    «Бенфика» хорошо вошла в сезон, ождержав две победы на старте. В предстоящем матче португальцы фавориты, так как выиграли первую встречу со счетом 2:0.

    «Ницца», конечно же, не будет мириться с таким раскладом и попытается отыграться за поражение, чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов. Посмотрим, кто в итоге сможет добиться своего.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Коэффициенты букмекеров: 1.47 на победу «Бенфики», 4.65 на ничью, 5.85 на победу «Ниццы».

    • Прогноз экспертов LiveSport: «Ницца» предпримет попытки ответа за поражение.

    • Прогноз искусственного интеллекта: победа «Бенфики» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Бенфика» — «Ницца» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

  • «Спартак» и «Динамо» Махачкала забьют мало мячей на двоих?
  • «Спартак» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • «Ницца» даст бой в ответном матче?!
  • «Бенфика» — «Ницца». Прогноз и ставки
  • «Црвена Звезда» начнет без прелюдий
  • «Црвена Звезда» — «Лех». Прогноз и ставки
  • Экспресс дня 12 августа
  • Сегодня в 20:45
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
  • Прогноз на матч Бенфика — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 16:15
  • Экспресс дня 13 августа
  • Завтра в 22:00
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Викинг
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Сочи — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
