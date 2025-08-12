12 августав Лиссабоне приметв рамках ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало игры в 22:00 мск.

«Бенфика» хорошо вошла в сезон, ождержав две победы на старте. В предстоящем матче португальцы фавориты, так как выиграли первую встречу со счетом 2:0.

«Ницца», конечно же, не будет мириться с таким раскладом и попытается отыграться за поражение, чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов. Посмотрим, кто в итоге сможет добиться своего.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 1.47 на победу «Бенфики», 4.65 на ничью, 5.85 на победу «Ниццы».

Прогноз экспертов LiveSport: «Ницца» предпримет попытки ответа за поражение.

Прогноз искусственного интеллекта: победа «Бенфики» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бенфика» — «Ницца» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.