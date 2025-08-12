«Бенфика» хорошо вошла в сезон, ождержав две победы на старте. В предстоящем матче португальцы фавориты, так как выиграли первую встречу со счетом 2:0.
«Ницца», конечно же, не будет мириться с таким раскладом и попытается отыграться за поражение, чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов. Посмотрим, кто в итоге сможет добиться своего.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 1.47 на победу «Бенфики», 4.65 на ничью, 5.85 на победу «Ниццы».
- Прогноз экспертов LiveSport: «Ницца» предпримет попытки ответа за поражение.
- Прогноз искусственного интеллекта: победа «Бенфики» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бенфика» — «Ницца» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.