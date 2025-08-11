2-й таймКАМАЗ — ФакелОнлайн
    Игорь Шалимов«КАМАЗ» — «Факел». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:22
    • Медведев ответил на вопрос о кредите доверия к Семаку
  • 18:20
    • Сборная России сыграет товарищеские матчи с командами Перу и Чили
  • 20:02
    • Голкипер «Краснодара» Агкацев — второй по количеству сухих матчей в РПЛ в XXI веке
  • 19:56
    • L’Équipe: Трансфер Абдул-Самеда из «Ланса» в ЦСКА невозможен из-за геополитической обстановки
  • 19:30
    • Фабрицио Романо: Доннарумма исключен из состава «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА
    Все новости спорта

    Пономарев: Это очень хорошая новость, что сыграем с Перу и Чили

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Чили Сборная Перу
    Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев оценил предстоящие матчи российской сборной против Перу и Чили.

    Сборная России
    Сборная России

    «Это очень хорошая новость, что сыграем с Перу и Чили. В свое время мне доводилось играть против сборной Перу и многих клубных южноамериканских коллективов. В целом у них очень неплохие техничные команды, любят возиться с мячом — это будет довольно интересно. Тем не менее надо отметить, что южноамериканские команды не самые скоростные. Но самое главное, чтобы они привезли свои основные составы», — цитирует Пономарева «Матч ТВ».

    Игра с Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», а матч с Чили пройдёт 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Между собой сборные Перу и Чили сыграют 18 ноября также в Сочи.

    Читайте также

