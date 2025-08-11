Пономарев: Это очень хорошая новость, что сыграем с Перу и Чили

Бывший защитник сборной СССРоценил предстоящие матчи российской сборной против Перу и Чили.

«Это очень хорошая новость, что сыграем с Перу и Чили. В свое время мне доводилось играть против сборной Перу и многих клубных южноамериканских коллективов. В целом у них очень неплохие техничные команды, любят возиться с мячом — это будет довольно интересно. Тем не менее надо отметить, что южноамериканские команды не самые скоростные. Но самое главное, чтобы они привезли свои основные составы», — цитирует Пономарева «Матч ТВ».

Игра с Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», а матч с Чили пройдёт 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Между собой сборные Перу и Чили сыграют 18 ноября также в Сочи.