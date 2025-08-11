«Наполи» планирует трансфер Лукмана из «Аталанты»

проявляет интерес к полузащитнику, рассматривая его как возможную замену ушедшему в

Как пишет La Gazzetta dello Sport, «Интер» остается основным претендентом на игрока и уже согласовал с ним личный контракт сроком на пять лет с зарплатой около 4,5 млн евро в год после налогов.

При этом «Аталанта» готова отпустить Лукмана только при поступлении предложения из-за рубежа, так как не желает продавать его другим клубам Серии А. «Наполи» уже связывался с Лукманом и выделил средства в бюджете для трансфера, предлагая зарплату выше, чем «Интер» — около 5 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 27-летний Лукман провел за «Аталанту» 40 матчей, забив 20 голов и отдав семь результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается примерно в 60 миллионов евро, а контракт с клубом действует до 2027 года.