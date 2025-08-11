Кривцов: Психология точно изменилась. Больше верим, что можем выиграть

Полузащитниквысказался об изменениях в команде после того, как она стала чемпионом.

«Две ли это разные команды? Конечно. Год назад мы еще не были чемпионами России. В раздевалке особо ничего не поменялось, появилось приятное чувство. Мы доказали в первую очередь сами себе, что можем выиграть чемпионат. Стало приятнее выходить на поле. Но сейчас уже никто про это не думает. Как начался новый сезон, все думают о предстоящих играх.

Психология точно изменилась. Больше верим, что можем выиграть. В прошлом сезоне было больше нервов из‑за того, что сложный сезон, все хотели выиграть, что‑то не получалось, и приходилось выходить на характере», — цитирует Кривцова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что в прошлом сезоне «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России.