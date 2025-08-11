ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Генич: Сомневаюсь, что со Станковичем «Спартак» будет бороться за призовую тройку

    Комментатор Константин Генич поразмышлял о будущем главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

    Константин Генич
    Константин Генич

    «Если "Спартак" хочет стать чемпионом или бороться за призовую тройку, я сомневаюсь, что со Станковичем он это сделает. Это тренер‑мотиватор, у него имя, хорошая харизма. Мне кажется, отдельно взятый матч "Спартак" может выиграть у любой команды, но чтобы сохранить это на дистанцию в 30 туров, ему чего‑то не хватает. Может, опыта. Сейчас он немного в растерянности, тем более перед игрой с "Зенитом". Не исключено, что это будет вообще его последний матч», — цитирует Генича «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент в активе «Спартака» четыре очка и 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

