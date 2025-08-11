Артета похвалил футболистов «Арсенала» после победы над «Атлетиком»

Наставник лондонскогоподвел итоги товарищеского матча с «Атлетиком» (3:0). Встреча состоялась 9 августа.

«Если говорить о результате, то всё хорошо, потому что в среду мы многое сделали очень хорошо, но допустили несколько ошибок, из-за которых пропустили голы. Сегодня мы исправили ситуацию, и я очень доволен тем, что увидел. Думаю, что в индивидуальном плане мы также показали отличную игру против соперника, который играл в Лиге чемпионов», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

В минувшем сезоне «Арсенал» занял второе место в турнирной таблице АПЛ.