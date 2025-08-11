ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки Кристал Пэлас с СуперкубкомЛондон празднует. «Кристал Пэлас» отнял Суперкубок у «Ливерпуля»
  • 19:24
    • «Кристал Пэлас» выиграл Суперкубок Англии в матче с «Ливерпулем»
  • 00:00
    • Дубли Лопеса и Ямаля принесли «Барселоне» крупную победу над «Комо»
  • 22:32
    • «Ростов» в большинстве переиграл «Пари НН»
  • 00:06
    • Алькарас не без труда вышел в третий круг турнира в Цинциннати
  • 22:00
    • Рублев вышел в следующий круг турнира в Цинциннати
    Все новости спорта

    Аллегри: Поражение от «Челси» — не катастрофа

    Футбол Товарищеские матчи Футбол Англии Челси Футбол Италии Милан
    Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о поражении от «Челси»(1:4) в товарищеском матче.

    Массимилиано Аллегри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Массимилиано Аллегри

    «Мы завершили месячную предсезонную подготовку, избежав травм, так что со вторника можем начать подготовку к Кубку Италии. Как ни парадоксально, мы играли лучше, когда остались вдесятером, поскольку были более организованы. Мы могли бы быть более внимательными, это то, что мы можем исправить в важных матчах.

    Пропускать гол после шести минут после стандарта — это не идеально, хотя мы могли бы лучше сыграть в обороне в ситуации со вторым голом. Ребята проявили хороший настрой, и главное, что никто не получил травму.

    Модрич приехал всего 10 дней назад, поэтому должен был выйти на 30 минут, но сыграл 45, потому что красная карточка изменила наши планы. Он должен был выйти вместо Мусы, который сегодня сыграл 70 минут после 60 минут вчера. Модрич отстает от остальных по уровню физической подготовки, так что нам есть над чем работать.

    Это не катастрофа, это летний футбол. Нам просто нужно поработать над деталями, например, над стандартными положениями. Я доволен тем, как мы работали последний месяц, теперь впереди важные матчи. Играть в них приятнее всего», — цитирует Аллегри Sky Sport Italia.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Челси» начнет новый сезон 17 августа. В первом туре АПЛ лондонская команда сыграет против «Кристал Пэлас».

    «Милан» в первом туре итальянской Серии А сыграет с «Бари» 18 августа.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждет борьба лидеров
  • КАМАЗ — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Порту» успешно ворвется в сезон?
  • «Порту» — «Витория Гимарайнш». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Торпедо» и «Спартак» Кострома сразятся за три очка
  • «Торпедо» — «Спартак» Кострома. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.37
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак Кострома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Александрова — Джойнт
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Жувентуде — Коринтианс
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Коджаелиспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эшторил — Эштрела
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Фонсека — Атман
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры