Аллегри: Поражение от «Челси» — не катастрофа

Главный тренервысказался о поражении от(1:4) в товарищеском матче.

«Мы завершили месячную предсезонную подготовку, избежав травм, так что со вторника можем начать подготовку к Кубку Италии. Как ни парадоксально, мы играли лучше, когда остались вдесятером, поскольку были более организованы. Мы могли бы быть более внимательными, это то, что мы можем исправить в важных матчах.

Пропускать гол после шести минут после стандарта — это не идеально, хотя мы могли бы лучше сыграть в обороне в ситуации со вторым голом. Ребята проявили хороший настрой, и главное, что никто не получил травму.

Модрич приехал всего 10 дней назад, поэтому должен был выйти на 30 минут, но сыграл 45, потому что красная карточка изменила наши планы. Он должен был выйти вместо Мусы, который сегодня сыграл 70 минут после 60 минут вчера. Модрич отстает от остальных по уровню физической подготовки, так что нам есть над чем работать.

Это не катастрофа, это летний футбол. Нам просто нужно поработать над деталями, например, над стандартными положениями. Я доволен тем, как мы работали последний месяц, теперь впереди важные матчи. Играть в них приятнее всего», — цитирует Аллегри Sky Sport Italia.

