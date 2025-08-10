Зинченко может покинуть «Арсенал» летом

Защитник лондонскогоможет покинуть команду в предстоящее летнее трансферное окно, сообщает Il Mattino

По информации источника, изначально руководство клуба оценило 28-летнего украинца в £10 млн, однако желающих приобрести его за эту сумму не нашлось. Теперь «канониры» готовы отпустить игрока бесплатно, учитывая, что срок его контракта истекает через год.

Также отмечается, что «Арсенал» предложил Зинченко «Наполи».

Футболист присоединился к лондонцам летом 2022 года. В прошлом сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет €20 млн. Действующий контракт рассчитан до лета 2026 года.