«Ростов» в большинстве переиграл «Пари НН»

В матче четвертого тура РПЛминимально переигралсо счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал Тимур Сулейманов на 47-й минуте.

Отметим, что с 11-й минуты «Пари НН» играл в меньшинстве из-за удаления Мамаду Маиги.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Пари НН 1:0 Гол: 1:0 Тимур Сулейманов (47') Ростов: Рустам Ятимов, Илья Вахания, Данила Прохин, Давид Семенчук, Алексей Миронов, Даниил Шанталий, Константин Кучаев, Роналдо (Мохаммад Мохеби, 60'), Тимур Сулейманов (Кирилл Щетинин, 60'), Егор Голенков, Tarasov A. (Иван Комаров, 46') Пари НН: Никита Медведев, Максим Шнапцев (Castillo J., 46'), Farina E., Виктор Александров, Свен Карич, Лука Тичич (Николай Калинский, 77'), Мамаду Майга, Даниил Лесовой (Никита Каккоев, 60'), Олакунле Олусегун, Хуан Мануэль Боселли (Cephas R., 60'), Вячеслав Грулёв (Ивлев Андрей, 16')

Календарь и таблица РПЛ

У «Ростова» стало 3 очка и 13-е место в турнирной таблице. У «Пари НН» нет очков и последняя строчка.