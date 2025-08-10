2-й таймРостов — Пари ННОнлайн
    «Ростов» — «Пари НН». Онлайн, прямая трансляция
    Морено назвал причину тяжелого старта «Сочи» в РПЛ

    Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал ничью своей команды против «Динамо» (1:1) в матче 4-го тура РПЛ.

    Роберт Морено
    Роберт Морено

    «Что не получается в первых таймах? Наверное, надо попросить судью, чтобы он поменял таймы и мы начинали со второго.

    А если говорить серьезно, то в этом сезоне мы пока играем с большими командами. Это непросто, мы только вернулись в РПЛ. Нужно адаптироваться. Футболисты тоже люди, им свойственно нервничать. В начале матча сказывается давление, они могут быть зажаты.

    Но когда мы проигрываем, уже нечего терять. И тогда мы играем смелее. Надеюсь, в следующий раз мы начнем матч должным образом», — приводит слова Морено «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Сочи» набрал свое первое очко в сезоне и поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

