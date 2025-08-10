2-й таймВильярреал — Астон ВиллаОнлайн
    Луис Жуниор «Вильярреал»«Вильярреал» — «Астон Вилла». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:24
    Кучаев: После этой победы нельзя расслабляться, нужно набирать очки

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов Нижний Новгород
    Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о матче против «Пари НН» (1:0).

    Константин Кучаев
    Константин Кучаев

    «О чем говорили в перерыве? Мы как более опытные игроки старались внушить парням, что еще ничего не сделано. Неважно, что мы играем в большинстве, нужно забить. И если забьем, то не нужно останавливаться, потому что 1:0 — шаткий счет.

    Было видно, что "Пари НН" ждал наши ошибки, чтобы сыграть на контратаках. У них достаточно быстрая атака, которая может выбежать. Мы в центре поля старались ожидать этого, потому что такую оборону легче взламывать через фланг, а в центре нужно было быть внимательнее, чтобы не нарваться на контратаку.

    Во время наступа было достаточно больно, наступили шипами. Я ничего не "рисовал". А решение по карточке не я принимаю.

    Все только начинается, это только три очка, хотя заслуживаем больше, на мой взгляд. После этой победы нельзя расслабляться, нужно набирать очки, которые мы уже потеряли», — цитирует Кучаева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Ростова» стало 3 очка и 13-е место в турнирной таблице. У «Пари НН» нет очков и последняя строчка.

