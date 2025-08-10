Кучаев: После этой победы нельзя расслабляться, нужно набирать очки

Полузащитниквысказался о матче против(1:0).

«О чем говорили в перерыве? Мы как более опытные игроки старались внушить парням, что еще ничего не сделано. Неважно, что мы играем в большинстве, нужно забить. И если забьем, то не нужно останавливаться, потому что 1:0 — шаткий счет.

Было видно, что "Пари НН" ждал наши ошибки, чтобы сыграть на контратаках. У них достаточно быстрая атака, которая может выбежать. Мы в центре поля старались ожидать этого, потому что такую оборону легче взламывать через фланг, а в центре нужно было быть внимательнее, чтобы не нарваться на контратаку.

Во время наступа было достаточно больно, наступили шипами. Я ничего не "рисовал". А решение по карточке не я принимаю.

Все только начинается, это только три очка, хотя заслуживаем больше, на мой взгляд. После этой победы нельзя расслабляться, нужно набирать очки, которые мы уже потеряли», — цитирует Кучаева «Матч ТВ».

У «Ростова» стало 3 очка и 13-е место в турнирной таблице. У «Пари НН» нет очков и последняя строчка.