Станкович: Надо отдать должное «Локомотиву» — соперник был хорош

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(2:4) в матче 4-го тура РПЛ.

«Первая часть игры была хорошей. Не видел там проблем — команда была хороша на подборе, действовала агрессивно. Мы забили, держали мяч. Возможно, в финальной трети мы были не очень, но не видел в перерыве проблем. Если бы сказали, что счет будет 2:4, я бы не поверил. В футболе все решают детали. Мы анализировали соперника, работали над этим. К сожалению, закончилось так. Опять складывается, что при 2:2 мы пропустили, что было в матче с "Акроном". Вы скажете — игровой кризис. Но я больше вижу кризис результата. Нам надо быть психологически сильными. Надо отдать должное "Локомотиву" — соперник был хорош», — приводит слова Станковича «Чемпионат».

«Спартак» с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Московский клуб в следующем туре сыграет 16 августа против «Зенита» на своем поле.