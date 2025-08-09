Ребров оценил возможный переход Забарного в «ПСЖ»

Главный тренер сборной Украинывысказался о скором переходеиз

«Я очень рад. Во-первых, для Украины это очень большое событие. Игрок национальной сборной Украины может играть за команду, которая в этом году выиграла Лигу чемпионов. Я думаю, что это очень сильная и большая команда.

"Борнмут" в АПЛ никогда не является фаворитом. Они, я считаю, добились всего за счёт своей работы, за счёт командного труда, и Илья был очень важным игроком в этой команде — я не знаю, был или есть. Но "ПСЖ" играет по-другому.

"ПСЖ" — это фаворит в чемпионате. Если "ПСЖ" не выиграет чемпионат — это какая-то катастрофа. Наверное, нагрузка в обороне в этой команде немножко ниже, но я уверен, что для Украины, для самого Ильи это очень большой шаг вперёд.

Я думаю, это команда, где может осуществиться его мечта, где он может конкурировать с топ-командами Европы и, наверное, конкурировать и пытаться выиграть Лигу чемпионов», — отметил Ребров в эфире YouTube-канала «УПЛ ТБ».

В минувшем сезоне Забарный провел в составе «Борнмута» 39 матчей и сделал одну голевую передачу. За английский клуб защитник выступает с лета 2023, перейдя из киевского «Динамо».