    Ребров оценил возможный переход Забарного в «ПСЖ»

    Футбол АПЛ Футбол Англии Борнмут Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о скором переходе Ильи Забарного из «Борнмута» в «ПСЖ».

    Сергей Ребров
    Сергей Ребров

    «Я очень рад. Во-первых, для Украины это очень большое событие. Игрок национальной сборной Украины может играть за команду, которая в этом году выиграла Лигу чемпионов. Я думаю, что это очень сильная и большая команда.

    "Борнмут" в АПЛ никогда не является фаворитом. Они, я считаю, добились всего за счёт своей работы, за счёт командного труда, и Илья был очень важным игроком в этой команде — я не знаю, был или есть. Но "ПСЖ" играет по-другому.

    "ПСЖ" — это фаворит в чемпионате. Если "ПСЖ" не выиграет чемпионат — это какая-то катастрофа. Наверное, нагрузка в обороне в этой команде немножко ниже, но я уверен, что для Украины, для самого Ильи это очень большой шаг вперёд.

    Я думаю, это команда, где может осуществиться его мечта, где он может конкурировать с топ-командами Европы и, наверное, конкурировать и пытаться выиграть Лигу чемпионов», — отметил Ребров в эфире YouTube-канала «УПЛ ТБ».

    Все футбольные трансферы

    В минувшем сезоне Забарный провел в составе «Борнмута» 39 матчей и сделал одну голевую передачу. За английский клуб защитник выступает с лета 2023, перейдя из киевского «Динамо».

