Рахимов: Даку пока не хватает выносливости на 90 минут

Главный тренер казанского высказался о предстоящем матче команды против

«Надо сказать о том, что базовый фундамент ЦСКА остался. Сегодня добавились дисциплина и организация. Если посмотреть последний матч ЦСКА с "Зенитом", то игры будут отличаться друг от друга. Они очень организованно играли в обороне, активно и агрессивно вступают в единоборства с хорошими переходами, но вы видим есть качества игроков, которые могут играть и в атаку, они достаточно опасны. С нами будет совершенно по‑другому выстроена игра.

Состояние Даку? Ему пока не хватает выносливости на 90 минут. Он устает, потом уже включаются морально‑волевые качества, но в любом случае ему еще нужно добавлять», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Матч ЦСКА — «Рубин» состоится в субботу, 9 августа, в Москве. Начало — в 15:45 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.