    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • 09:24
    • Рахимов: Даку пока не хватает выносливости на 90 минут
  • 08:38
    • Гонсало Гарсия продлил контракт с «Реалом»
  • 07:07
    • Кудерметова без проблем вышла во второй круг турнира в Цинциннати
  • 23:23
    • «Брентфорд» и «Боруссия» М разошлись миром
  • 23:03
    • «Интер» одержал волевую победу над «Монако» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Рахимов: Даку пока не хватает выносливости на 90 минут

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Рубин
    Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче команды против ЦСКА.

    Рашид Рахимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рашид Рахимов

    «Надо сказать о том, что базовый фундамент ЦСКА остался. Сегодня добавились дисциплина и организация. Если посмотреть последний матч ЦСКА с "Зенитом", то игры будут отличаться друг от друга. Они очень организованно играли в обороне, активно и агрессивно вступают в единоборства с хорошими переходами, но вы видим есть качества игроков, которые могут играть и в атаку, они достаточно опасны. С нами будет совершенно по‑другому выстроена игра.

    Состояние Даку? Ему пока не хватает выносливости на 90 минут. Он устает, потом уже включаются морально‑волевые качества, но в любом случае ему еще нужно добавлять», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч ЦСКА — «Рубин» состоится в субботу, 9 августа, в Москве. Начало — в 15:45 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

