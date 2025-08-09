Дубль Де Брейне помог «Наполи» обыграть «Жирону»

Кевин Де Брейне — полузащитник «Наполи» Фото: globallookpress.com
В составе неаполитанцев дублем отметился полузащитник Кевин Де Брейне, который забил свои голы на 15-й и 23-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Джованни Ди Лоренцо на 4-й минуте.
У «Жироны» дублем отличился Кристиан Стуани, отметившись мячами на 33-й и 42-й минутах.
Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
Наполи — Жирона 3:2
Голы: 1:0 Джованни Ди Лоренцо (4'), 2:0 Кевин Де Брёйне (15'), 3:0 Кевин Де Брёйне (23'), 3:1 Кристиан Стуани (35'), 3:2 Кристиан Стуани (42') Наполи: Алекс Мерет, Жуан Жесус (Сэм Бёкема, 76'), Амир Ррахмани (Лука Марьянуччи, 85'), Матиас Оливера (Ноа Ланг, 76'), Джованни Ди Лоренцо, Кевин Де Брёйне (Леонардо Спинаццола, 76'), Станислав Лоботка (Билли Гилмор, 60'), Андре Франк Замбо Ангисса, Давид Нерес (Скотт МакТоминай, 60'), Ромелу Лукаку (Лоренцо Лукка, 76'), Маттео Политано Жирона: Пауло Гассанига (Владислав Крапивцов, 65'), Ладислав Крейчи (Давид Лопес, 65'), Дейли Блинд (Алехандро Франсес, 65'), Арнау Мартинес (Gilbert Jordana, 78'), Хоэль Рока (Тома Лемар, 46'), Джон Солис (Витор Рейс, 46'), Янхель Эррера (Иван Мартин, 65'), Виктор Цыганков, Ясер Асприлья (Порту Кристиан, 65'), Кристиан Стуани (Боян Миовски, 46'), Antal Yaakobishvili (Hugo Rincon, 46')
В следующем матче «Наполи» сыграет против «Сорренто» 10-го августа, а «Жирона» встретится с «Райо Вальекано» 15-го августа.